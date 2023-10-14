廣播金鐘／得獎完整名單出爐！Joseph Lin摘下流行音樂節目主持人

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而最後壓軸的兩個獎項「流行音樂節目獎」、「流行音樂節目主持人獎」，由吳建恆及第一次參加廣播金鐘獎的YELLOW黃宣頒發，「流行音樂節目獎」由寶島新聲廣播電台邵大倫主持的《音樂大輪轉》拿下，讓同時也是本屆典禮主持人的他，情緒由原本的緊張，變成台上興奮大叫；而最後一項「流行音樂節目主持人獎」，由財團法人台北國際社區文化基金會《The Jam》的 Joseph Lin（林哲修）獲得。
第58屆廣播金鐘獎得獎名單如下：
★教育文化節目獎
《傾聽海洋》／國立教育廣播電台
★教育文化節目獎主持人獎
范欽慧／《自然筆記》／國立教育廣播電台
★廣播劇獎
《人生想想劇場》／財團法人中央廣播電台
★單元節目獎
《住的美學》／台灣全民廣播電台股份有限公司
★企劃編撰獎
屠潔、伊森（何宜憲）／《深旅FOLLOW ME》／中央廣播電台
★音效獎
安起（李明潓）／《光影詩歌》／高雄廣播電台
★兒童節目獎
《走吧！尋找山林「痕」角色》／內政部警政署警察廣播電台
★兒童節目主持人獎
唐妮、蘇宥耕、郭閎業／《古的科學道館》／國立教育廣播電台
★少年節目獎
《Chill是青春》／高雄廣播電台
★少年節目主持人獎
倫瑆（郭倫瑆）／《Chill是青春》／高雄廣播電台
★社會關懷節目獎
《紀錄礙那一刻》／內政部警政署警察廣播電台
★社會關懷節目主持人獎
鄭晴（鄭雅卿）、季謙／《為愛啟程》／內政部警政署警察廣播電台
★社區節目獎
《雲林好風情》／正聲廣播股份有限公司雲林廣播電台
★社區節目主持人獎
溫士凱／《大世界旅行社／職人旅行團》／心動廣播股份有限公司
★商品類廣告獎
眠豆腐－搶沙發篇／聲聲入耳股份有限公司
★非商品類廣告獎
28週年台慶形象廣告稿－層層堆疊美麗客語版／財團法人寶島客家廣播電台
★電台品牌行銷創新獎
《Bravo聽見時代的聲音》數位浪潮下的廣播行銷之道／財團法人台北勞工教育電台基金會
★創新研發應用獎
國立教育廣播電台／聲音故事新旅程－創新廣播教育互動體驗／國立教育廣播電台
★特別貢獻獎★
郭米村（藝名：丁村）、沈鴻元
★生活風格節目獎
Danny的市場肚／環宇廣播事業股份有限公司
★生活風格節目主持人獎
溫士凱／Danny 的市場肚／環宇廣播事業股份有限公司
★藝術文化節目獎
世界夢想表演廳／國立教育廣播電台
★藝術文化節目主持人獎
POLO（陳歆翰）、柚子（林品貝）／《台灣文武爿》／財團法人中央廣播電台
★類型音樂節目獎
《作客REC & LIVE》／寰宇廣播事業股份有限公司
★類型音樂節目主持人獎
墨鏡哥（甘仲維）／《鮮聲奪人 Voice Over》／漢聲廣播電台
★流行音樂節目獎
音樂大輪轉／寶島新聲廣播電台股份有限公司
★流行音樂節目主持人獎
Joseph Lin（林哲修）／《The Jam》／財團法人台北國際社區文化基金會
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