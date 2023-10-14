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廣播金鐘／得獎完整名單出爐！Joseph Lin摘下流行音樂節目主持人

▲第58屆廣播金鐘得獎名單已全部出爐，最終由Joseph Lin（林哲修）摘下大獎「流行音樂節目主持人獎」。（圖／三立電視提供）
▲第58屆廣播金鐘得獎名單已全部出爐，最終由Joseph Lin（林哲修）摘下大獎「流行音樂節目主持人獎」。（圖／三立電視提供）

記者詹鎰睿／台北報導

第58屆廣播金鐘獎已於今（14日）晚圓滿落幕，也為所有台灣的廣播人留下精彩又難忘的夜晚。對此《NOWnews今日新聞》特別整理今年廣播金鐘完整得獎名單，供讀者參考。

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▲邵大倫主持的《音樂大輪轉》獲得流行音樂節目獎。（圖／三立電視提供）
▲邵大倫主持的《音樂大輪轉》獲得流行音樂節目獎。（圖／三立電視提供）
第58屆廣播金鐘獎最受矚目的音樂類型獎項，先由來自台中的重金屬樂團「血肉果汁機」頒發「類型音樂節目獎」，由環宇廣播的《作客REC&LiVE》得獎；「類型音樂節目主持人獎」則是漢聲廣播電台《鮮聲奪人Voice Over》的墨鏡哥（甘仲維）獲得，而他也公開在舞台上宣布出櫃，而另一半就是陪他一起上台的王中彥，兩人今年也一起入圍「音效獎」。

而最後壓軸的兩個獎項「流行音樂節目獎」、「流行音樂節目主持人獎」，由吳建恆及第一次參加廣播金鐘獎的YELLOW黃宣頒發，「流行音樂節目獎」由寶島新聲廣播電台邵大倫主持的《音樂大輪轉》拿下，讓同時也是本屆典禮主持人的他，情緒由原本的緊張，變成台上興奮大叫；而最後一項「流行音樂節目主持人獎」，由財團法人台北國際社區文化基金會《The Jam》的 Joseph Lin（林哲修）獲得。

第58屆廣播金鐘獎得獎名單如下：

★教育文化節目獎

《傾聽海洋》／國立教育廣播電台

★教育文化節目獎主持人獎

范欽慧／《自然筆記》／國立教育廣播電台

★廣播劇獎

《人生想想劇場》／財團法人中央廣播電台

★單元節目獎

《住的美學》／台灣全民廣播電台股份有限公司

★企劃編撰獎

屠潔、伊森（何宜憲）／《深旅FOLLOW ME》／中央廣播電台

★音效獎

安起（李明潓）／《光影詩歌》／高雄廣播電台

★兒童節目獎

《走吧！尋找山林「痕」角色》／內政部警政署警察廣播電台

★兒童節目主持人獎

唐妮、蘇宥耕、郭閎業／《古的科學道館》／國立教育廣播電台

★少年節目獎

《Chill是青春》／高雄廣播電台

★少年節目主持人獎

倫瑆（郭倫瑆）／《Chill是青春》／高雄廣播電台

★社會關懷節目獎

《紀錄礙那一刻》／內政部警政署警察廣播電台

★社會關懷節目主持人獎

鄭晴（鄭雅卿）、季謙／《為愛啟程》／內政部警政署警察廣播電台

★社區節目獎

《雲林好風情》／正聲廣播股份有限公司雲林廣播電台

★社區節目主持人獎

溫士凱／《大世界旅行社／職人旅行團》／心動廣播股份有限公司

★商品類廣告獎

眠豆腐－搶沙發篇／聲聲入耳股份有限公司

★非商品類廣告獎

28週年台慶形象廣告稿－層層堆疊美麗客語版／財團法人寶島客家廣播電台

★電台品牌行銷創新獎

《Bravo聽見時代的聲音》數位浪潮下的廣播行銷之道／財團法人台北勞工教育電台基金會

★創新研發應用獎

國立教育廣播電台／聲音故事新旅程－創新廣播教育互動體驗／國立教育廣播電台

★特別貢獻獎★

郭米村（藝名：丁村）、沈鴻元

★生活風格節目獎

Danny的市場肚／環宇廣播事業股份有限公司

★生活風格節目主持人獎

溫士凱／Danny 的市場肚／環宇廣播事業股份有限公司

★藝術文化節目獎

世界夢想表演廳／國立教育廣播電台

★藝術文化節目主持人獎

POLO（陳歆翰）、柚子（林品貝）／《台灣文武爿》／財團法人中央廣播電台

★類型音樂節目獎

《作客REC & LIVE》／寰宇廣播事業股份有限公司

★類型音樂節目主持人獎

墨鏡哥（甘仲維）／《鮮聲奪人 Voice Over》／漢聲廣播電台

★流行音樂節目獎

音樂大輪轉／寶島新聲廣播電台股份有限公司

★流行音樂節目主持人獎

Joseph Lin（林哲修）／《The Jam》／財團法人台北國際社區文化基金會
 

▲屠潔（左）、伊森（右）在台上高舉酒杯慶祝並宣布登記結婚消息。（圖／三立電視提供）
▲屠潔（左）、伊森（右）在台上高舉酒杯慶祝並宣布登記結婚消息。（圖／三立電視提供）
▲特別貢獻獎得主郭米村（左圖，由丁文琪代領致詞）、沈鴻元（右）。（圖／三立電視提供）
▲特別貢獻獎得主郭米村（左圖，由丁文琪代領致詞）、沈鴻元（右）。（圖／三立電視提供）
▲由7位廣播DJ組成的樂團「DJ ROCK」嗨翻現場。（圖／三立電視）
▲由7位廣播DJ組成的樂團「DJ ROCK」嗨翻現場。（圖／三立電視）
▲溫士凱連續接連奪下生活風格節目獎以及生活風格節目主持人獎。（圖／三立電視提供）
▲溫士凱連續接連奪下生活風格節目獎以及生活風格節目主持人獎。（圖／三立電視提供）
▲血肉果汁機擔任頒獎人，負責頒發類型音樂節目獎、類型音樂節目主持人獎。（圖／三立電視提供）
▲血肉果汁機擔任頒獎人，負責頒發類型音樂節目獎、類型音樂節目主持人獎。（圖／三立電視提供）
▲吳建恆（左）、YELLOW黃宣頒發最後兩項大獎，流行音樂節目獎、流行音樂節目主持人獎。（圖／三立電視提供）
▲吳建恆（左）、YELLOW黃宣頒發最後兩項大獎，流行音樂節目獎、流行音樂節目主持人獎。（圖／三立電視提供）
▲獲得類型音樂節目主持人獎的墨鏡哥，開心地在台上宣布出櫃。（圖／三立電視提供）
▲獲得類型音樂節目主持人獎的墨鏡哥，開心地在台上宣布出櫃。（圖／三立電視提供）

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