巷仔內／國民黨初選拒絕「全民調」 藍白合成海市蜃樓
藍白合首場幕僚會議今（14）日下午登場，會後雙方宣布同意辯論，但是對於民調部分產生「最強在野後選人」部分並沒有達成共識。民眾黨主張全民調，國民黨拒絕全民調，主張推「政治理念認同卡」、實名制投票，無疑是想靠組織動員力輾壓民眾黨，民眾黨恐難接受，藍白合難以成真。
記者呂炯昌／特稿
藍白合首場幕僚會議，對於產生「最強在野後選人」並無共識，民眾黨主張找5間民調公司做民調、市話手機各半，並採對比式民調，以平均數決定結果；國民黨則主張採用美國、法國、南韓等民主國家行之有年之開放式「民主初選」，由民眾投票 ，展現直接民意。實施方式是在22縣市或73區域立委選區設立初選投票所，參加投票民眾不分黨派，但須親簽政治理念「在野整合下架民進黨」認同卡才可投票，採實名制、驗身分證。
柯文哲競選辦公室會後發布新聞稿稱，國民黨提出的「民主初選方式」，要先簽署認同卡 、再進行實名制投票，重點在比較動員能量 、容易被操作，但此方式可能淪為小圈子內競選。而許多民眾黨幹部也在臉書發文質疑國民黨想用動員能力的優勢，贏得初選。
柯競辦的擔憂其來有自，民眾黨2019年才成立，組織動員能力自然不能跟百年政黨國民黨相比，民眾黨擔憂若同意國民黨的初選方案，藍營可租用遊覽車，一車一車帶支持者去投票所投票，在此方案中，侯友宜勝出機率可穩居100％，對民眾黨不利。民眾黨的全民調方案市話手機各半，由於柯文哲的支持者年輕人比例較高，年輕人都用手機，當然對柯文哲較有優勢。
柯文哲日前從美國返國時拋出5家民調公司做民調的主張，讓國民黨接球，但侯陣營對民調有所保留，金溥聰與侯陣營提出主打動員能力的「民主初選方式」，試圖在藍白整合中立於不敗之地，將藍白整合是否成功的燙手山芋丟給柯文哲，但柯文哲與民眾黨的支持者勢必不會接受，藍白合最後終究是海市蜃樓，都是假議題。