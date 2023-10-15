支援福特號、穩定中東！美國加派艾森豪號航母 赴地中海東部
巴勒斯坦武裝組織哈馬斯7日向以色列發起攻擊，以色列隨即以軍事力量反擊，美國也表明支持以色列，派出福特號航空母艦（USS Gerald R. Ford）前往地中海東部待命。現在美國國防部又發布最新消息，加派艾森豪號航母打擊群（USS Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group）馳援，顯示華府似乎越來越擔心中東衝突將升級。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據美國國防部官網聲明，美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）已指示艾森豪航母打擊群，朝地中海東部進發，希望阻止針對以色列的敵對行動，或是哈馬斯襲擊以色列後導致戰爭進一步擴大。
聲明提到，這波打擊群還包括巡洋艦「菲律賓海號」（USS Philippine Sea, CG 58）、驅逐艦「格雷夫利號」（USS Gravely, DDG 107）以及驅逐艦「梅森號」（USS Mason, DDG 87），另有9個飛機中隊，將加入稍早派出的福特號航母打擊群。
美國國防部強調，加強軍力部署，代表美國對以色列安全的堅定承諾，誓言阻止任何試圖使戰爭升級的國家或非國家行為者。消息傳出之際，正逢以色列準備對加薩地區發動大規模進攻。
雖說是為了穩定中東局勢，但並非所有周邊國家都樂見美國派出航母，如土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）日前就曾批評美國此舉只會讓地區緊張升級，並質疑美國讓航母前往地中海的真實動機。