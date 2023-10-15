羽球／北極賽8強淘汰 王齊麟IG發文吐心聲：到手機會自己搞砸了
超級500系列北極羽球公開賽，我國東京奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋在8強出局，輸給丹麥頭號男雙Kim Astrup／Anders Skaarup，賽後王齊麟在社群媒體IG上吐露心聲，「到手的機會自己搞砸了......」。
記者路皓惟/綜合報導
李洋／王齊麟在16強先以20：22、21：16、21：17逆轉擊敗中國組合何濟霆／任翔，8強對戰今年世錦賽拿下銀牌的丹麥頭號男雙，經過三局激戰，最終「麟洋配」以20：22、21：10、19：21落敗，無緣挺進4強。
北極賽失利之後，王齊麟在IG上發文，「到手的機會自己搞砸了，牢牢記住這個不甘心、悔恨的感覺，下一站繼續努力，我們丹麥見～」
接著王齊麟用英文寫道：「Maybe not everyday is your day!!!Keep positive and face every challenge ~Thanks for everyone who supported us.（不是每一天都是你的日子！保持正向，勇敢面對每一個挑戰，同時也感謝所有支持我們的人。）」
北極羽球公開賽征途結束後，緊接著他們將準備17日開打的超級750系列丹麥公開賽。