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經濟部擬試辦沙盒計畫！解決用電大戶綠電分配　最快年底上路

▲經濟部長王美花於13日宣布台電將於10月底試推「小額綠電競標交易」，同時也加碼透露，經濟部也正研擬沙盒計畫，讓各家綠能案場發出來的綠電可以先統整再做分配。（圖／經濟部提供）
▲經濟部長王美花於13日宣布台電將於10月底試推「小額綠電競標交易」，同時也加碼透露，經濟部也正研擬沙盒計畫，讓各家綠能案場發出來的綠電可以先統整再做分配。（圖／經濟部提供）

記者鄭妤安／台北報導

經濟部長王美花於13日宣布台電將於10月底試推「小額綠電競標交易」，同時也加碼透露，經濟部也正研擬沙盒計畫，讓各家綠能案場發出來的綠電可以先統整再做分配。對此，經濟部表準檢驗局今（15）日說明，「綠電分配沙盒計畫」將適用於單一法人（公司）數個廠區中，有不同綠電需求的分配方案，由於已有數家科技大廠反應不同廠區有不同客戶的綠電要求，預計最快年底上路，解決單一公司數廠區綠電分配需求，啟動試辦是為了累積經驗，未來也將有更多業者參與，並沒有為單一公司量身打造的問題。

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隨著全球對國際供應鏈減碳要求腳步加快，歐盟碳邊境調整機制也將於10月試行，大企業掀起綠電搶購潮，中小企業主苦喊「買不到」，因而爆發「碳焦慮」。經濟部日前舉行「台電首賣小額綠電」記者會，宣布台電將推出6種組合的小包裝綠電商品投入綠電市場交易，首批開賣時間將在10月25日。

王美花於會中更進一步透露，經濟部正研擬「沙盒計畫」，來因應用電大戶需求，主要核心為「建立機制」，將不同再生能源案場發出來的綠電，於供給端時整合，再依照需求，逐一將綠電「配送」到買家廠房。

經濟部表準檢驗局補充說明綠電分配沙盒計畫，指出單一法人可能有數個、甚至數十個廠區用電，但各廠區綠電義務或供應鏈要求不同，有些廠區未來可能需要使用100%綠電，其他廠區尚無此需要。

目前綠電的轉供機制，是由綠能發電廠事先在轉供合約上載明以「1對1」或「1對多」，依比例分配給各用電廠區，因此必須一開始在轉供合約上就載明各廠區分配比例，但發電端每月發電量並非固定，用電端每個廠區的每月用電量也非固定，可能造成各廠區出現綠電不足或過剩問題。

而「單一法人綠電轉供彈性分配機制」的主要內容，是將單一法人公司的各廠視為單一用戶群，該用戶群內各廠進行轉供時，電量可彈性分配，使單一法人可以鎖定其轄下特定廠，透過彈性分配取得最大比例的綠電，甚至是100%綠電，以解決前述各廠區不同的綠電分配需求。

標準局強調，「單一法人綠電轉供彈性分配機制」不是為了特定廠商量身打造，只要是轄下有數個廠區的單一法人公司，都可能面臨這個問題，試辦後將視情況，持續擴大辦理。除了執行現有的措施外，將持續精進與研析各種新方案，鼓勵所有發售電業、購電企業踴躍向該局提案，共同為協助企業取得綠電或更有效率的運用綠電而努力。

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