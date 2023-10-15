經濟部擬試辦沙盒計畫！解決用電大戶綠電分配　最快年底上路

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王美花於會中更進一步透露，經濟部正研擬「沙盒計畫」，來因應用電大戶需求，主要核心為「建立機制」，將不同再生能源案場發出來的綠電，於供給端時整合，再依照需求，逐一將綠電「配送」到買家廠房。
經濟部表準檢驗局補充說明綠電分配沙盒計畫，指出單一法人可能有數個、甚至數十個廠區用電，但各廠區綠電義務或供應鏈要求不同，有些廠區未來可能需要使用100%綠電，其他廠區尚無此需要。
目前綠電的轉供機制，是由綠能發電廠事先在轉供合約上載明以「1對1」或「1對多」，依比例分配給各用電廠區，因此必須一開始在轉供合約上就載明各廠區分配比例，但發電端每月發電量並非固定，用電端每個廠區的每月用電量也非固定，可能造成各廠區出現綠電不足或過剩問題。
而「單一法人綠電轉供彈性分配機制」的主要內容，是將單一法人公司的各廠視為單一用戶群，該用戶群內各廠進行轉供時，電量可彈性分配，使單一法人可以鎖定其轄下特定廠，透過彈性分配取得最大比例的綠電，甚至是100%綠電，以解決前述各廠區不同的綠電分配需求。
標準局強調，「單一法人綠電轉供彈性分配機制」不是為了特定廠商量身打造，只要是轄下有數個廠區的單一法人公司，都可能面臨這個問題，試辦後將視情況，持續擴大辦理。除了執行現有的措施外，將持續精進與研析各種新方案，鼓勵所有發售電業、購電企業踴躍向該局提案，共同為協助企業取得綠電或更有效率的運用綠電而努力。