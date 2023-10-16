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麻辣鍋「下殺1折」優惠！萬聖節變裝吃這一鍋　4人吃到飽1人免費

▲這一鍋皇室秘藏鍋物萬聖節「聊齋鬼魅之夜」優惠，4人變裝吃麻辣鍋「下殺1折」；4人同行吃到飽享「1人免費」。雞湯大叔「台味季辦桌」，免環島吃遍花蓮剝皮辣椒雞湯、嘉義巷仔內雞肉飯等好料。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
▲這一鍋皇室秘藏鍋物萬聖節「聊齋鬼魅之夜」優惠，4人變裝吃麻辣鍋「下殺1折」；4人同行吃到飽享「1人免費」。雞湯大叔「台味季辦桌」，免環島吃遍花蓮剝皮辣椒雞湯、嘉義巷仔內雞肉飯等好料。（圖／這一鍋餐飲集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

天涼吃鍋有優惠！這一鍋皇室秘藏鍋物萬聖節祭出「聊齋鬼魅之夜」活動，4人變裝吃麻辣鍋直接「下殺1折」優惠；4人同行吃到飽還可享「1人免費」。另外，雞湯大叔則推出「台味季辦桌」全套限定餐點，集結花蓮剝皮辣椒雞湯、台灣在地雞松阪、嘉義巷仔內雞肉飯、台南府城蔥肉捲、台北大稻埕芋粿巧，有如環島吃一圈。

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📌麻辣鍋「下殺1折」優惠！萬聖節變裝吃「這一鍋」　4人吃到飽1人免費
這一鍋皇室秘藏鍋物迎接萬聖節，大玩「聊齋鬼魅之夜」變裝活動，「經典殿」4人穿著萬聖節變裝（鬼怪/角色），即可享有3280元四人套餐「下殺1折」優惠（最高價值4371元）；「吃到飽殿」則是穿著萬聖節變裝（鬼怪/角色） ，4人同行點選798元套餐，可享「1人免費」。活動期間至這一鍋門殿用餐，拍照上傳至IG限動/貼文，TAG@toponepot，還可免費招待「聊齋千張豆腐紙」一份。

▲這一鍋皇室秘藏鍋物10月7日至10月23日推「雙十鍋慶」活動，至全台門店用餐，完成指令即有好禮相送。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
▲萬聖節變裝吃「這一鍋」！麻辣鍋「下殺1折」優惠、4人吃到飽「1人免費」。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
提醒大家，變裝標準需符合主題服裝（一眼可說明裝扮角色），且整體超過70%的裝扮元素；只有化妝、沒有服裝角色，未超過70%的裝扮元素，無法明確傳遞角色等，皆屬未達標準裝扮。折扣優惠每日限量，需提前電話預約訂位，inline訂位恕不適用，恕不接受現場參加；活動僅限內用，外帶（含打包）恕不適用；4人套餐需依套餐指定人數方可點購；凡符合活動資格者享指定餐點折扣優惠；吃到飽殿10%服務費依原價計算。

▲雞湯大叔「台味季辦桌」！免環島爽吃台灣一圈。（圖／雞湯大叔提供）
▲雞湯大叔「台味季辦桌」！免環島爽吃台灣一圈。（圖／雞湯大叔提供）
📌雞湯大叔「台味季辦桌」！免環島爽吃一圈
阿爾法餐飲旗下連鎖火鍋品牌「雞湯大叔」，10月至12月搖身變成雞湯大飯店，推出「台味季辦桌」全套限定餐點！辛香回甘的「花蓮剝皮辣椒雞湯」、「台灣在地雞松阪」的香脆雞頸、手炒油蔥搭配雞油的「嘉義巷仔內雞肉飯」、台南早期燕餃的「台南府城蔥肉捲」、及軟糯綿密的「台北大稻埕芋粿巧」，集結台灣各處在地風味與食材，有如環島吃一圈。


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