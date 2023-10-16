麻辣鍋「下殺1折」優惠！萬聖節變裝吃這一鍋　4人吃到飽1人免費

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這一鍋皇室秘藏鍋物迎接萬聖節，大玩「聊齋鬼魅之夜」變裝活動，「經典殿」4人穿著萬聖節變裝（鬼怪/角色），即可享有3280元四人套餐「下殺1折」優惠（最高價值4371元）；「吃到飽殿」則是穿著萬聖節變裝（鬼怪/角色） ，4人同行點選798元套餐，可享「1人免費」。活動期間至這一鍋門殿用餐，拍照上傳至IG限動/貼文，TAG@toponepot，還可免費招待「聊齋千張豆腐紙」一份。
提醒大家，變裝標準需符合主題服裝（一眼可說明裝扮角色），且整體超過70%的裝扮元素；只有化妝、沒有服裝角色，未超過70%的裝扮元素，無法明確傳遞角色等，皆屬未達標準裝扮。折扣優惠每日限量，需提前電話預約訂位，inline訂位恕不適用，恕不接受現場參加；活動僅限內用，外帶（含打包）恕不適用；4人套餐需依套餐指定人數方可點購；凡符合活動資格者享指定餐點折扣優惠；吃到飽殿10%服務費依原價計算。
📌雞湯大叔「台味季辦桌」！免環島爽吃一圈
阿爾法餐飲旗下連鎖火鍋品牌「雞湯大叔」，10月至12月搖身變成雞湯大飯店，推出「台味季辦桌」全套限定餐點！辛香回甘的「花蓮剝皮辣椒雞湯」、「台灣在地雞松阪」的香脆雞頸、手炒油蔥搭配雞油的「嘉義巷仔內雞肉飯」、台南早期燕餃的「台南府城蔥肉捲」、及軟糯綿密的「台北大稻埕芋粿巧」，集結台灣各處在地風味與食材，有如環島吃一圈。