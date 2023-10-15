沒有「蜜蘋果」這品種！農場發文揭真相 親曝挑選祕訣：香氣飽滿
蘋果又香又甜，且營養滿分，是不少人喜愛的水果，然而許多人在挑選蘋果時，時常指定要吃起來特別甜的「蜜蘋果」，但福壽山農場發文解釋，其實沒有「蜜蘋果」這個品種，結蜜現象可能會發生在許多不同品種上，代表蘋果新鮮、甜度高、熟成快。
記者賴禹妡／綜合報導
福壽山農場在臉書粉專發文指出「沒有叫蜜蘋果這個品種」，蘋果結蜜其實是一種現象，「因為高山地區秋季的日夜溫差急遽，蘋果養分轉換糖化的生理障礙現象，通常發生在甜度高且晚熟的品種」。
福壽山農場表示，結蜜的蘋果特別香甜好吃，是因為結蜜情形通常都發生在甜度高和新採的蘋果，「但只要正常生長的蘋果，在產季時購買與適當保存，確保新鮮都是相當美味可口的」，且若是購買結蜜蘋果之後沒有低溫保存，蘋果恢復到正常生長溫度，結蜜情形是會消退的。
至於該如何挑選山上的蘋果，福壽山農場透露，山上的蘋果是近乎熟成採收，比起進口蘋果更能累積飽滿的蘋果養分與風味，蘋果表皮因為自體防禦會產生天然果蠟，呈現黏黏的油霧狀，拿起來也可以聞到明顯的蘋果香氣，「台灣蘋果都並不大顆，建議挑選3兩～4兩重的，這個大小的蘋果果肉密度高，香氣也飽滿」。