誓言摧毀哈馬斯！美國官員警告以色列 「你只會得到哈馬斯2.0」
以色列組織戰時緊急內閣，擴大對於加薩走廊地區的攻勢，接連宣布軍事目的就是要剷除巴勒斯坦武裝組織哈馬斯，這與過去雙方互相零星交火的衝突情況不同，也令周圍國家擔憂局勢將進一步升級；美國官員也指出，若沒有相對應的計畫與後續處理得配套措施，摧毀哈馬斯並不代表帶來和平，「你只會得到哈馬斯2.0」。
國際中心楊智傑／綜合報導
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）15日首度召開戰時緊急內閣會議，先是與其餘部長們起立默哀，紀念在10月7日哈馬斯襲擊中喪生的1300名以色列人，接著又強調這次要「消滅哈馬斯」的決心，與此同時軍方也呼籲加薩地區居民撤離南方，顯示下一波更加猛烈的攻擊即將到來。
《華爾街日報》引述一名美國官員表示，過去以色列攻擊哈馬斯採取的都是不是「殲滅作戰」，而是以懲罰形式避免徹底些滅哈馬斯這個組織，但這次以巴衝突卻不是如此。該名官員表示，直到現在以色列政府很少談及戰爭結束後的狀況，然而他認為以色列應該要先經過深思熟慮才能發動攻擊。
該名官員指出，若把控制著加薩走廊的哈馬斯摧毀，意味著以色列要對這個地區的220萬人負責，而這對以色列來說將會是一個嚴峻挑戰，除了當地居民經濟狀況普遍貧困外，可料見的反抗與暴動也勢必令政府頭疼。
他質疑，「如果沒有計劃，當你摧毀了哈馬斯，又有誰會填補這個空缺？美國摧毀了蓋達組織後，當地出現了伊斯蘭國（ISIS）；若真的摧毀了哈馬斯，你只會得到哈馬斯2.0。」