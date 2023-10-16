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傳買錯車！普悠瑪、太魯閣號退出東部　王國材：換車載客量多4成

▲普悠瑪號、太魯閣號退出東部幹線，被批評台鐵當年買錯車，交通部長王國材今（16）日回應，引進EMU3000型有12節車廂，能載運538位旅客，比原來的普悠瑪號、太魯閣號多了4成。（圖／記者葉政勳攝，2023.10.16）
▲普悠瑪號、太魯閣號退出東部幹線，被批評台鐵當年買錯車，交通部長王國材今（16）日回應，引進EMU3000型有12節車廂，能載運538位旅客，比原來的普悠瑪號、太魯閣號多了4成。（圖／記者葉政勳攝，2023.10.16）

記者李琦瑋／台北報導

台鐵調整列車系統，將東部幹線換成運量較大的EMU3000型，而普悠瑪、太魯閣號則改為西部直達車，日前傳出台鐵此舉是苦吞當年買錯車的惡果。交通部長王國材今（16）日表示，主要是考量營運安排，有鑑於東部過去一票難求，普悠瑪、太魯閣號只能掛8節車廂，載運量370多位旅客，現在引進EMU3000型有12節車廂，能載運538位旅客，比原來多了4成，且未來普悠瑪、太魯閣號還是會跑台中到花蓮、彰化到台東這段，並未全面退出東部。

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為了因應東部幹線彎道多、縮短北部往返花東行駛時間，扁政府時期台鐵向日本引進太魯閣號、普悠瑪號2款傾斜式列車，盼在多彎的東部幹線能開快一點；傾斜式列車車體在轉彎時可以側向擺動，在彎道不用降速，比非傾斜式列車快約時速25公里。

但這2款列車座位數太少，反倒造成東部幹線一位難求，再加上2018年、2021年發生重大列車事故，讓普悠瑪號、太魯閣號定位尷尬，遭外界指出台鐵宣布2款列車退出東部幹線主跑車型，形同苦吞當年買錯車的惡果。

立法院交通委員會今天審查交通部所屬單位預算，王國材在會前接受採訪時表示，台鐵並沒有要把太魯閣號跟普悠瑪號停止東部營運，主要是說東部過去一票難求，太魯閣號跟普悠瑪號只能掛8節車廂，載運客約370多位，現在EMU3000型能載運538個，比原來載客量多了4成，列車調整純粹是營運安排考量，未來普悠瑪號、太魯閣號還是會投入台中到花蓮、彰化到台東這段，還是會跑到東部幹線。

至於買錯車問題，王國材澄清，沒有買錯車的問題，當時想說傾斜式列車在轉彎時速度比較快，希望東部幹線可以開快一點，但8節車廂數量不夠，造成車輛安排有困擾，新一代EMU3000型出來後，12節車廂的運量比原來多4成，主要是從營運安排來看；另外，在花東雙軌、彎道還未改善前，當時確實想用車輛克服速度，但現在花東的軌道都做好了，就不一定要用傾斜式列車來加快速度。

另外，花東民眾抱怨EMU3000型座椅偏薄相當難坐，才坐到半路花蓮屁股就很痛，若繼續坐到台北「會想跳車」，批評台鐵永遠把花東人當次等公民。

王國材回應，他搭EMU3000型覺得很好座，不確定是否為個別看法，EMU3000型整個設計經過很多專家討論，座椅不好座，會請台鐵局再做深入研究，看看是什麼狀況。

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