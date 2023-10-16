稱霸全亞洲 「臺南餐酒嘉年華」盛宴 10/21, 22重磅登場
台南觀光旅遊局今日舉辦「臺南餐酒嘉年華」活動宣傳記者會暨啟動儀式，今年與調酒界知名品牌「威士忌臺傲日WHISKY TIMEOUT」再度合作，10月21日、22日於河樂廣場盛大舉辦。此次規模更勝以往，廣邀亞洲區多個國家共21位國際級知名調酒師參與，堪稱全亞洲最大美食餐酒盛事。
記者林怡孜/台南報導
台南市長黃偉哲表示，台南觀光一直在進步與蛻變，夜間特色旅遊逐漸展現府城特有的神秘魅力。「2023年臺南國際餐酒嘉年華」要讓大家看見台南新興飲食文化，除了傳統美食小吃，在地餐飲業者創造潮流，成功打造餐酒旋風，從老宅改建的餐酒館，到參加世界賽事的調酒職人，充分展現在地美食文化與人文精神，融匯出深具國際視野的觀光新能量，歡迎所有朋友一起加入這場國際級的年度美食盛宴。
觀光旅遊局局長林國華表示，「2023年臺南國際餐酒嘉年華」集結逾50家在地美食、佐餐酒業者、知名飯店等名店，有極難預約燒烤界扛霸子「焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO」、80老字號「阿霞飯店」、台灣之光「蜷尾家霜淇淋」、排隊名店「糯夫米糕」等均參加此次盛會。威士忌臺傲日酒展超過80攤高端酒品與調酒攤位，集結全台逾200名調酒師，並加碼邀請日、韓、泰、越、新加坡、馬來西亞、香港等亞洲區國際知名調酒師共21位齊聚現場，設計台南專屬酒單，展現臺南國際間友好情誼，不用出國就能感受國際級調酒的魅力。
台南市政府鼓勵遊客搭乘大眾運具，活動期間安排雙層巴士接駁車，由台南火車站至河樂廣場繞行（10/21、10/22下午2時至8時），廣場旁環河街路段設置計程車停等區並提供代駕服務，鼓勵「理性飲酒」、「開車不喝酒」及「未滿18歲禁止飲酒」。更多台南旅遊景點及活動相關資訊，請上台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。