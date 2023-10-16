曝黃征輝拜託郭璽養初戀Jenny 李正皓本周將告發外患罪
國民黨立委馬文君遭控洩密案扯出案外案，政論評論員李正皓今（16）日於臉書貼出薪資單及匯款資料，指控前海軍艦長黃征輝拜託前海軍顧問郭璽幫忙養初戀情人Jenny，每月薪資5萬元，批評為了為了養初戀連5萬元都出不起，也預告本周將會請律師告發黃征輝外患罪，痛批「有這樣的退伍軍官，台灣還需要敵人？」
記者陳威叡／台北報導
李正皓表示，今日來講一段「關於初戀那些小事」，過去自己曾經公開質問黃征輝，有沒有請郭璽幫他養初戀情人，而黃至今不敢回答他的質疑，那只好進一步爆料，讓大家的周一不無聊。並出示薪資單及匯款資料。其中一張為郭璽公司的薪資簽核單，左下角的批准人寫著郭璽兩個字的簽名，其中薪資簽核單上的蕭XX（Jenny），每月薪資5萬元，右下角的承辦會計簽名處，也是寫著蕭XX ；而薪資匯款證明，收款人是蕭XX，匯款時間是105年5月5日。
對此李正皓三問黃征輝，首先與蕭小姐是什麼關係？第二問，這位蕭小姐是不是黃從初戀到官校畢業4年都持續交往的蕭小姐？第三問，蕭小姐能到郭璽公司上班月領5萬元，是不是黃拜託郭璽？
李正皓批評，關於潛艦洩密案，會發現這些所謂的軍火掮客、國防破口的胃口都小到不可思議。黃征輝，堂堂海軍艦長、上校退伍，為了養初戀情人連5萬元都出不起，還要拜託郭璽幫忙，所謂的國格、國家忠誠在黃曙光口中的「蠅頭小利」面前一文不值，「有這樣的退伍軍官，台灣還需要敵人？」
李正皓也預告，本周會請律師告發黃征輝，告發事由為黃在陳姓退將帶領，定期到海發中心替荷蘭軍火商打聽潛艦自製進度並回報荷蘭軍火商，違反《刑法》外患罪。