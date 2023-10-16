只顧黨意不顧民意　郭倍宏：喊幾仙過海是政黨思維

「應該團結在「ㄧ個台灣底下」而非團結在一個政黨」底下。2024總統、立委選戰日趨白熱化，高雄市第6選區立委參選人郭倍宏今（16）日表示，高雄一黨專政很久了，老是在喊幾仙過海，那是站在政黨的角度思考；如果是站在人民的利益思考，就不該用整碗總捧的概念，去鼓勵全市民只能投一個顏色一個政黨，這樣有違民主精神。
記者郭凱杰／高雄報導
民進黨總統參選人賴清德昨（15）日出席立委趙天麟競總成立大會時，呼籲民眾支持民進黨籍立委參選人，讓高雄「八仙過海」，8席立委全部當選。對此，郭倍宏認為應該讓高雄市民有更好的選擇，選擇你所愛的，愛你所選擇的。這麼多年過去了，代表高雄的國會議員們有讓台灣站上更亮眼的國際舞台嗎？有哪位高雄國會議員敢大聲喊出～我的國家名字叫台灣？
郭倍宏也說，團結在一個台灣底下叫全民共識，團結在一個政黨底下叫一黨專政。只會喊我的國家叫中華民國，跟藍營的中華民國頌哪裏不一樣？既然都差不多差不多，就不該大聲疾呼只選一個政黨一種顏色。喊出「八仙過海」要全勝的政黨，終究只是顧及黨意，把民意晾在一旁。別的選區如何我管不著，至少在我的選區，我自薦高雄人值得更好的，因為你就是值得。
郭倍宏也請大家讓他有機會帶領這個光榮的城市，進階到光榮的國家，有尊嚴又驕傲的台灣，因為國會現在最需要台灣派的力量！