《上流戰爭》恐怖家教再婚CEO！安妍紅低調辦婚宴：一起走向未來
47歲韓國演員安妍紅在韓劇《Penthouse上流戰爭》飾演一名恐怖家教「陳粉紅」聞名，日前她傳出再婚消息，對方是一名中型企業的CEO，兩人低調在首爾江南區舉辦婚禮，並向影迷表示「我們一起走向美好未來，如果可以祝福我們永恆的愛情，我們將感激不盡」。
記者江芷稜／綜合報導
安妍紅以童星身分出道，1988年參演電視劇《土地》獲得百想藝術大賞童星獎，吸引了人們的關注。她演出多部電視劇，擔任配角角色，演技獲得觀眾喜愛，2008年與電玩遊戲比賽導播、主持人趙正雄結婚，育有一名兒子，2017年6月因性格不合離婚。
據韓媒報導，安妍紅13日舉辦婚禮，由於是第二春，婚宴相當低調，她的第二任老公是韓國一間中型公司的老闆崔先生，雖然婚禮採取非公開形式，但擁有好人緣的安妍紅，仍有一些演藝圈好友到場送上祝福，一起演出《三個朋友》的男主角朴尚勉也有出席。
安妍紅在婚禮結束後沒多久，就馬上投入電視劇《咣噹啷啷家族》的拍攝。由於安妍紅沒有經紀公司，並未公布婚紗照，僅有少數賓客流出現場照片，她公開喜帖表示：「我們將一起走向美好未來，如果可以祝福我們永恆的愛情，我們將感激不盡。」