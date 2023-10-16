高美館「高雄獎」徵件啟動！即日起開放報名 首獎獎金50萬
高雄市立美術館每年一度《高雄獎》，是台灣最具規模的藝術大獎之一。《2024高雄獎》自即日起至11月6日開放創作者投件，首獎「高雄獎」得主3位將各獲獎金50萬元，「優選獎」5名各頒發獎金10萬元，「入選獎」數名則可獲獎金3萬元；此外，何創時書法藝術文教基金會特別為書法與篆刻類創作者所設「何創時書法篆刻類特別獎」，得主將獲10萬元獎金，邀請全台藝術新秀踴躍參與。
記者陳美嘉／高雄報導
高美館代理館長林羿妏表示，《高雄獎》自1997年辦理至今已屆28年，是高美館最重要的年度大獎，同時也是全台最具指標性的當代藝術獎項之一。今年的《2024高雄獎》將分為「書寫性暨書畫藝術」、「繪畫性暨版次藝術」、「空間性暨環境裝置藝術」、「影像暨科技媒體藝術」以及「計畫型暨跨領域藝術」五個創作類別進行徵件。
林羿妏指出，此屆高雄獎特別將同時開放室內展間以及戶外園區作為藝術新秀的創作舞台，參賽者凡持有在台居留簽證者皆可報名，並於五大創作別中選定單一類項參賽。
高美館將以兼具當代性與實驗性的四樓展覽場域，作為《高雄獎》入選新銳藝術家的舞台，呈現創作者創意、具挑戰性以及實驗精神的藝術作品，欲參加《高雄獎》之創作者需於11月6日前至高雄獎報名網站完成線上報名，相關徵件簡章可至各縣市文化中心、高美館服務台索取，或至高雄獎網站下載。