柯P稱小時候看陳菊 林俊憲：小時候快30歲、果然是長不大的孩子
民眾黨主席暨總統參選人柯文哲昨日赴台北木柵忠順廟前舉辦「廟口開講」，過程中提及自己小時候去過民進黨的場子，稱看過陳菊主持晚會，更開始模仿起陳菊演講。對此民進黨立委林俊憲今（16）日表示，陳菊大柯文哲9歲，推算柯文哲自稱的「小時候」至少也快30歲，到現在超過60歲了，依照這種胡言亂語的樣子來判斷，「果然是個永遠長不大的孩子啊！」
記者陳威叡／台北報導
林俊憲說，柯文哲1959年出生、陳菊1950年出生，而菊姐因美麗島事件被捕，甚至都已寫下遺書，直到1986年才出獄。剛出獄的前幾年還在想辦法恢復正常生活，被以唯一死刑的叛亂罪起訴，外人難以想像這段冤獄經歷對她生活影響有多大。
林俊憲說，菊姐開始真正頻繁在公開場合宣講，那也是1990年參選國代以後的事，他不知道柯文哲究竟是聽了哪一場，就算從1986年開始好了，柯文哲的「小時候」至少也快30歲了。
林俊憲表示，自己身為資深柯學家，早說過柯文哲那張嘴吐出的各種數字年份都不可信、經不起仔細推敲，因為謊言馬上就會被戳破。而且真心不解陳菊到底哪裡得罪他？如果對她有任何質疑，那也沒問題，至少質疑的理據要正確吧？胡扯一通，惡劣到極點。
最後林俊憲說，看來柯文哲在10歲時是個小孩子，30歲時也還是小孩子，到現在超過60歲了，依照這種胡言亂語的樣子來判斷，仍然是個小孩子。