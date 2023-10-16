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高醫大69週年校慶　表揚傑出校友　永續共融走出新高度

▲ 高醫大69週年校慶典禮與會貴賓合影。（圖／高醫大提供）
▲ 高醫大69週年校慶典禮與會貴賓合影。（圖／高醫大提供）

記者陳美嘉／高雄報導

高醫大於今(16)日歡慶創校69週年，校慶典禮上表揚今年度的傑出校友及表現優異的教職員工，也恭賀校長楊俊毓榮獲教育界最高榮譽師鐸獎，及副教授洪薇鈞榮獲國科會吳大猷先生紀念獎。此外，亦舉辦了一系列豐富多元的活動，包含校慶園遊會、演唱會、教職員生體育賽事，展現高醫人豐沛的熱情活力。

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高醫大今年有6位傑出校友，包括學術類：劉秉彥；領導者類：梁明聖、王宏育；母校貢獻類：洪純正、戴文凱；社會人類文化貢獻類：許宗邦，每一位傑出校友都在自己的領域有傑出表現。讓人不捨的是，這一屆母校貢獻類的傑出校友戴文凱於今年的6月辭世，戴文凱是高醫第一屆校友，不僅多次捐資興學，也將自己收藏超過一甲子的高醫首屆准考證、學生證、歷年成績單等四十件文物捐給高醫校史館。

▲台灣目前22個醫師公會中，有5位理事長是高醫校友，69校慶期間特別返校參加校慶系列活動。（圖／高醫大提供）
▲台灣目前22個醫師公會中，有5位理事長是高醫校友，69校慶期間特別返校參加校慶系列活動。（圖／高醫大提供）
財團法人私立高雄醫學大學董事會董事長陳建志致詞時表示，高醫今年增加2位校友榮獲第33屆醫療奉獻奬，其中一位是附設中和紀念醫院副院長戴嘉言教授，他將醫療帶入偏郷，也建立綠色就醫管道，替原住民彌補不平等醫療權利，高醫校友們致力山地偏鄉及國際醫療等具體事蹟不勝枚舉，迄今已多達48位校友榮獲國家醫療奉獻獎，獲獎人數為全國大學校院之冠。而高醫大校長楊俊毓於今年榮獲112年度教育部師鐸獎，是呼應聯合國永續發展目標「SDG4優質教育」最佳身教的示範。

高雄醫學大學校長楊俊毓表示，今年校慶的主題是「永續共融」，回顧高醫的發展史，可以發現高醫人一直在彰顯「共融」、「兼善天下」的力量。感謝全體教職員生的體諒與犧牲貢獻，更感謝各界賢達與企業慷慨捐資助學。

▲為配合校慶「永續共融」主題，教職員生將家中用不到的物品捐出於園遊會擺攤，讓資源能循環利用。（圖／高醫大提供）
▲為配合校慶「永續共融」主題，教職員生將家中用不到的物品捐出於園遊會擺攤，讓資源能循環利用。（圖／高醫大提供）
高醫大近年積極佈建校內環境與各類場域的教研軟硬設備，來營造共融與永續的大學氛圍；今年教育部高教深耕計畫獎助金額更是創下新高、超過1億5千萬。在大學落實社會責任計畫的爭取與表現上，不但更深入高雄在地來解決當地的問題，也延伸至國際與東南亞地區的夥伴國家，整體USR計畫的經費高達2千1百萬；第二期的那瑪夏永續發展計畫，也獲得今年的第三屆「TSAA台灣永續行動獎」SDG4的金獎。

研究表現上，美國史丹佛大學今年剛公布的「全球前2%頂尖科學家」中，高醫共有28位教授上榜；10月初剛公布的醫療奉獻獎得獎者有高醫大附設中和紀念醫院副院長戴嘉言校友及埔里基督教醫院整形外科主任醫師陳恒常校友，讓獲獎的高醫人增加到48人，居全台之冠。

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