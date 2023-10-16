高醫大69週年校慶　表揚傑出校友　永續共融走出新高度

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財團法人私立高雄醫學大學董事會董事長陳建志致詞時表示，高醫今年增加2位校友榮獲第33屆醫療奉獻奬，其中一位是附設中和紀念醫院副院長戴嘉言教授，他將醫療帶入偏郷，也建立綠色就醫管道，替原住民彌補不平等醫療權利，高醫校友們致力山地偏鄉及國際醫療等具體事蹟不勝枚舉，迄今已多達48位校友榮獲國家醫療奉獻獎，獲獎人數為全國大學校院之冠。而高醫大校長楊俊毓於今年榮獲112年度教育部師鐸獎，是呼應聯合國永續發展目標「SDG4優質教育」最佳身教的示範。
高雄醫學大學校長楊俊毓表示，今年校慶的主題是「永續共融」，回顧高醫的發展史，可以發現高醫人一直在彰顯「共融」、「兼善天下」的力量。感謝全體教職員生的體諒與犧牲貢獻，更感謝各界賢達與企業慷慨捐資助學。
高醫大近年積極佈建校內環境與各類場域的教研軟硬設備，來營造共融與永續的大學氛圍；今年教育部高教深耕計畫獎助金額更是創下新高、超過1億5千萬。在大學落實社會責任計畫的爭取與表現上，不但更深入高雄在地來解決當地的問題，也延伸至國際與東南亞地區的夥伴國家，整體USR計畫的經費高達2千1百萬；第二期的那瑪夏永續發展計畫，也獲得今年的第三屆「TSAA台灣永續行動獎」SDG4的金獎。
研究表現上，美國史丹佛大學今年剛公布的「全球前2%頂尖科學家」中，高醫共有28位教授上榜；10月初剛公布的醫療奉獻獎得獎者有高醫大附設中和紀念醫院副院長戴嘉言校友及埔里基督教醫院整形外科主任醫師陳恒常校友，讓獲獎的高醫人增加到48人，居全台之冠。