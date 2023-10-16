姓黃的看過來！Uber優步小黃祭出大禮包　輸碼「我姓黃」送300元

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根據Uber App大數據統計，Uber平台過去半年的整體乘客用戶數中有超過4成使用過優步小黃，而今年1月至今用戶預約優步小黃行程的趟次成長更高達5倍。Uber說，未來將持續與合作車隊為消費者帶來機動便捷的優步小黃乘車體驗，期能作為大眾生活中不可或缺的移動好夥伴。
為感謝台灣民眾對優步小黃的支持與喜愛，Uber與合作車隊首次攜手祭出「姓黃搭優黃，就是這麼狂」優惠活動，號召全台三大姓氏之一、與優步小黃的「黃」同姓民眾參與，根據Uber全台用戶統計，「黃」姓用戶排行第三，占比達5%。
即日起至10月22日期間，只要帳戶中文姓氏為「黃」或「黄」，英文姓氏為「Huang」或「Hwang」的Uber App用戶，輸入【我姓黃】優惠序號，成功登錄且符合資格者，將於48小時內收到一次單趟折抵上限300元優步小黃乘車優惠，優惠序號使用期限至10月31日。
為擴大滿足所有用戶，Uber加碼祭出超狂好友推薦優惠，Uber App用戶即日起每成功推薦一位「黃」姓好友新用戶使用Uber App，即可享一趟5折乘車優惠，最高可折抵90元；而被推薦的新用戶黃姓朋友除了有機會參與「姓黃搭優黃」活動外，還可額外獲得兩趟5折乘車優惠，單趟最高可折抵90元！