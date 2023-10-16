心靈成長課程真有用？專業諮商師揭「選課SOP」避免踩雷

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藍挹丰接受《NOWnews今日新聞》電訪時指出，近年來確實有觀察到越來越多「心靈成長」一類的課程出現，而一些專業的諮商師也會提供類似的內容，民眾對於這類服務也有相當需求，不難看出現在有越來越多人關注自己的心理狀況與相關議題，本質上來說是件好事。
但對於這類課程服務，藍挹丰提到，雖然法規上沒有規定只有專業諮商師才能開設「心靈成長」主題的相關課程，但還是建議民眾，選擇有專業心理諮商背景的講師，相較之下會更有保障。
因此選擇相關課程之前，藍挹丰建議，可以先注意講師姓名，並透過「衛福部醫事查詢系統」確認其相關資格，如果不知道道如何透過相關管道查詢，民眾也可以尋求心理諮商公會的協助。
此外，藍挹丰提到，上完上完「心靈成長」或相關課程後，並不代表自己的問題就一定能解決，其實「大好」或「大壞」都可能代表著有更深層的問題有待討論，甚至需要考慮是否有待進一步的心理諮商相關協助。
如果民眾經過這類課程之後，感覺自己的心結或原本的問題豁然開朗、變得更積極，藍挹丰提醒，這時候還是要思考一下，是不是代表自己以前沒有真的注意到這些問題的嚴重性，又或是有沒有其他隱憂。
至於有些上完心靈課程、問題反而更嚴重的民眾，藍挹丰說，或許是相關內容挑起了一些創傷記憶、導致情緒問題反而加重，這時民眾就要特別注意，是不是有必要尋求進一步的心理諮商協助。