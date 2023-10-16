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特企／JADEGIA玉世家圓片翡翠鑲鑽胸墜　照見華貴

▲在翡翠的領域裡，另有一條美學脈絡是相當獨特的，它尤其能展示更大範圍的玉色變化，以及雍容大度的韻致。（圖／品牌提供）
▲在翡翠的領域裡，另有一條美學脈絡是相當獨特的，它尤其能展示更大範圍的玉色變化，以及雍容大度的韻致。（圖／品牌提供）

本報訊

時尚翡翠的款式設計，多以蛋面、水滴與馬眼等造型最為常見，隨著質地、顏色與表現風格的不同，而呈現出不同的品級和美感；然而，在翡翠的領域裡，另有一條美學脈絡是相當獨特的，它尤其能展示更大範圍的玉色變化，以及雍容大度的韻致。

圓牌或圓片造型的翡翠珠寶，類似於鐲心大小的形制，素面光身的面目，將翡翠的玉色之美，表露無遺。JADEGIA玉世家的圓片翡翠鑲鑽胸墜系列，詮釋優雅風華，既有華貴氣度，亦含蘊著大圓滿、大幸福的美好意旨。

翡翠的生成，承載著大地的壓力，也承載著時間的考驗，漫長且複雜的過程中，翡翠的質地玉色，因而被淬鍊出了獨一無二的精采風貌。純態下的翡翠，是透明無色的，但經由不同微量元素的滲入，翡翠的色澤，將呈現出千變萬化、有如畫幅般的美麗。

JADEGIA圓片翡翠鑲鑽胸墜系列，將翡翠琢磨為圓牌形制，光素的玉面，或氤氳如雲霧，或恰似綠波煙嵐，淺深濃淡，藏有無盡變化。此系列，以無雕紋的方式呈現翡翠的本來面目，再依其質色個性稍飾點綴，成就為一幅幅自然天成的玲瓏畫作，美得抽象，亦美得詩意。

「心鏡」之美，美在極為精采的質地翠色，綠意盎盎，盡顯靈動的生命力，氤氳的玉色變化，圓滿富貴的寓意，以及簡約細膩的美學設計，照見不凡的內蘊神采；而「雲月」之美，表現墨翠質色，看似幽邃，一臨光照，卻掩映著濃深綠意，鑽飾勾勒，猶如卷卷浮雲，月色雲光，特別有一種夜裡的悠悠靜謐。

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以堅硬的翡翠玉材表現秋月之美，除了傳述視覺美感的極致品味，更有恆長久遠的主題含意，簡約俐落的設計感裡，蘊有時尚的深刻性。

更多資訊，請至JADEGIA玉世家官網

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