竹北建案旁道路坍塌　縣府：確認安全無慮前不准復工

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陳盈州說，昨日緊急挖開後，發現管線破裂，路基坍陷，今天一早全力進行搶險，初步判斷主要原因，發現光明六路與縣政七街路口的排水溝溝底有裂化情形，建商未即時通報縣府，自行補強後，建案抽取的地下水持續排放到道路側溝，不斷沖刷造成破洞，大量道路側溝排水及地下泥沙往工地及道路四周擴散，後續扯斷自來水管線，水壓更大，加速掏空道路路基。
陳盈州指出，該工地外側T字型側溝的部分因已呈現懸空的狀態，因此「需立即」透過灌漿的方式穩固基礎，不過尚未灌漿至溝底時，因水溝本體自重造成斷裂，部分側溝往下塌陷，目前已盡速做路基修復，並達到穩定狀態。
工務處也邀集建築師徐丹和、土木技師陳鴻輝今早、下午兩度到該工地勘查，徐丹和表示，中午發生的狀況並非範圍擴大，也不是新的土壤流失，而是已經發生而尚未崩塌的部分崩下去，目前灌漿可以穩固基礎，未來最重要的是仍須防範水的沖刷造成的影響。
陳盈州提到，目前水公司預計今晚停水5戶可以恢復供水。接著路基灌漿修復，墊高高度，以利管線廠商進行修復，盡速將路面修復完成，同步也持續使用透地雷達檢測，檢測報告初估需2周時間，判讀無誤後，通報竹北市公所，雙方確認後才會開放通行，搶修及檢測期間，請民眾繞道而行。
陳盈州指出，針對工地造成公安問題的部分，除了勒令停工，縣府也用最嚴厲的方式加重處罰，將依建築法相關規定對起造人、承造人、監造人加倍開罰各6萬元，合計18萬元罰鍰。縣府委託之土木技師會檢視整體施工狀況，要求建商盡速提出改善計畫，任何一項沒做好，絕不復工，做最嚴格的把關。
工務處同仁與縣府委託之土木技師陳鴻輝及建築師徐丹和今天一同進入工地地下樓層勘查。陳鴻輝說，初步判斷是抽水關係，影響排水溝底破裂，水壓導致牆面破洞，將路面下土壤帶入地下5、6樓層，第一步先以鐵板緊急焊接封壁搶修，第二步則建議排水路徑改道，目前現階段搶險為第一。
瓦斯公司表示，會持續派員監看，並於路基修復後，進行瓦斯管線接通，由於該地段原為雙向供氣，目前不影響附近用戶使用天然氣。