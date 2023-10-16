▲思覺失調罹癌風險高！ 研究揭背後主因

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精神病患健康狀態 是否需要強化篩檢一項由臺北巿立聯合醫院松德院區跨院合作進行的研究發現，顯示思覺失調症的癌症風險不容忽視，宜早期診斷早期治療。這一研究成果已發表於國際期刊發表，提供實證資料與國際學術界對話。
進一步透過台灣癌症登記檔及全國死亡檔之大數據資料，追蹤觀察了癌症發生率和死亡率的資料。研究團隊共識別出了3881例初發癌症病例和2288例癌症死亡病例。研究結果顯示，在患有思覺失調症的族群中，與一般人口群相比，整體癌症發生率稍微較低，然而癌症死亡率卻較高。
此外，研究團隊還計算了癌症死亡率和癌症發生率之比值，此一算法可以讓我們知道在相同的癌症診斷數量下，思覺失調症患者的癌症死亡數量卻比較高，且在各種癌症種類均有類似發現。
患思覺失調症 癌症死亡率較高第一作者鄭楚玄住院總醫師指出，這一發現顯示了患有思覺失調症的人群在診斷癌症之後，死亡率卻比一般人群高。可能原因為思覺失調症患者較晚被診斷出癌症，導致癌症診斷時已相對晚期，抑或是在診斷之後未能接受適當之癌症治療，而導致死亡率較一般人群高。
本研究另外針對台灣四癌篩檢中的大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌進行分析，顯示此四種癌症在思覺失調症及一般人群中診斷後死亡率的差距大，推測可能顯示思覺失調症患者接受癌症篩檢率較低。未來需要進一步的研究，以深入探討思覺失調症患者診斷後死亡率較高的潛在原因，以及可能存在的癌症篩檢資源使用不均之現象。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59540
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