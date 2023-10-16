傳埃以美3國達成加薩南部停火協議　尼坦雅胡否認

我是廣告 請繼續往下閱讀
路透社報導，以色列對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）攻擊城鎮和村莊感到震驚，正在對加薩進行有史以來最猛烈的轟炸，實施嚴格封鎖，並準備進行地面入侵。
拉法關口（Rafah Crossing）位於埃及西奈半島（Sinai Peninsula）和哈瑪斯控制的加薩走廊之間的邊界，是可進出加薩走廊且不受以色列控制的唯一通道。
埃及消息人士表示，停火將持續幾個小時，但他們不清楚確切的持續時間。他們還表示，這3個國家已同意拉法將開放至16日格林威治標準時間14時。
埃及阿里什（Al-Arish）一名安全消息人士和非政府組織消息人士表示，格林威治標準時間6時重新開放後，援助卡車仍在當地等待。路透社的照片顯示，卡車正在等待前往拉法的許可，可能需要幾個小時。
埃及曾表示，近日埃及這側的拉法關口仍有開放，但由於以色列對巴勒斯坦那側轟炸因此無法使用。
另據法新社報導，加薩衛生部今天表示，自哈瑪斯上週對以色列南部發動致命攻擊以來，以色列對加薩走廊的報復攻擊造成約2750人死亡、約9700人受傷。以色列持續對加薩的目標進行毀滅性空襲。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1121016
更多「以巴戰火再起」相關新聞。