錢人豪「6年前公開過電郵紀錄」！握有實質證據打臉《周處》導演

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今日錢人豪再度發文反擊「黃精甫的千字文聲明」，並提到兩人從2006年在香港認識至今17年的所有時間序，包含黃精甫曾承認他的電影《江湖》在拍攝時借鑑韓國電影《朋友》的畫面，以及當年多次出來喝茶，分享彼此故事的種種回憶，「我們相識很早，彼此有如此多的交集。這些你怎麼都不提。你講得你跟我好像不認識一樣。」
針對黃精甫提到的，2019年就和李烈等電影人聚會，有意發展《周處》並在2020年8月完成一事，錢人豪直言，「我2017就公開過有電郵紀錄！」接著他也一一把劇情雷同的部分搬出來，痛批黃精甫，「這種故事情節每天不知道有多少人會聊到？如此肆無忌憚地掠奪他人的創意？我真心不願意如此輕蔑自己的故事被說成會滿街都是。我跟你相識超過10幾年，才想直接發訊找你詢問，可惜你置之不理。說實在你不管拍得如何，但是故事確實是我的創作。」
錢人豪進一步解釋，《無法無天》的故事最早源自於他在1997年至2002年，尚未成為導演前在林森北路街頭討生活的部分閱歷，還有2006年開拍《地下秩序》期間，錢人豪邀請台灣黑幫客串時，從他們身上聽到的人生經歷故事，以及真實的台灣社會祕辛，「加上我自己的想像而寫成。」
錢人豪再次提醒黃精甫，「你聽我說過《無法無天》這故事，最早是在2006年，有時候人會被自己的記憶矇騙，久了有些聽來的，會以為真的是自己想出來的，最厲害的謊言就是連自己都相信那是真的。」最後他無奈地說：「身為一個創作人，原來真可能被如此惡意對待，有一天居然要努力去證明自己的作品是自己的。我原本只是要一個道歉。很遺憾，你們還是採取了意料中的手法。」
由於黃精甫昨日聲明完後，製作《周處除三害》的電影公司「一種態度」也表示，不再對此作出回應。目前雙方各說各話，也提前為金馬60埋下導火線。