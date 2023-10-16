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錢人豪「6年前公開過電郵紀錄」！握有實質證據打臉《周處》導演

▲錢人豪再次反擊打臉《周處除三害》導演黃精甫，稱自己早在6年前公開過電郵紀錄，手上也握有實質證據。（圖／錢人豪FB）
▲錢人豪再次反擊打臉《周處除三害》導演黃精甫，稱自己早在6年前公開過電郵紀錄，手上也握有實質證據。（圖／錢人豪FB）

記者詹鎰睿／綜合報導

今年第60屆金馬獎入圍7項大獎的電影《周處除三害》，日前被知名導演錢人豪爆料，涉嫌抄襲他的電影創作《無法無天》，舉凡劇情大綱、角色名稱等等幾乎一模一樣，事後《周處除三害》導演黃精甫也發聲反擊，「誰先愛上誰的，誰都說不準！」再加上演員阮經天、王淨等人轉發力挺，讓事件引發高度關注。對此，錢人豪今（16）日再度發文還原時間軸，不僅手上握有實質證據，更提到6年前就有公開過電郵紀錄，再次作出強力的回擊。

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錢人豪昨天在臉書轉貼《NOWnews今日新聞》報導「錢人豪點名阮經天《周處》涉抄襲！周一發律師函　要求公開道歉」，不僅強調手上握有實質證據，更狠酸《周處》導演黃精甫，「剽竊就是剽竊！偷竊一次也是偷，現在反倒要受害者被小偷高度接觸才算被偷是嗎？」

▲阮經天主演的電影《周處除三害》遭指涉嫌抄襲。對此，導演黃精甫發出長達1千多字的聲明文，阮經天也在IG上轉貼力挺。（圖／一種態度電影提供）
▲阮經天主演的電影《周處除三害》，其導演黃精甫遭錢人豪指控涉嫌抄襲。（圖／一種態度電影提供）
今日錢人豪再度發文反擊「黃精甫的千字文聲明」，並提到兩人從2006年在香港認識至今17年的所有時間序，包含黃精甫曾承認他的電影《江湖》在拍攝時借鑑韓國電影《朋友》的畫面，以及當年多次出來喝茶，分享彼此故事的種種回憶，「我們相識很早，彼此有如此多的交集。這些你怎麼都不提。你講得你跟我好像不認識一樣。」

針對黃精甫提到的，2019年就和李烈等電影人聚會，有意發展《周處》並在2020年8月完成一事，錢人豪直言，「我2017就公開過有電郵紀錄！」接著他也一一把劇情雷同的部分搬出來，痛批黃精甫，「這種故事情節每天不知道有多少人會聊到？如此肆無忌憚地掠奪他人的創意？我真心不願意如此輕蔑自己的故事被說成會滿街都是。我跟你相識超過10幾年，才想直接發訊找你詢問，可惜你置之不理。說實在你不管拍得如何，但是故事確實是我的創作。」

▲ 阮經天與《周處除三害》劇組，包含演員王淨、謝瓊煖等，還有該片監製李烈一起出席電影首映會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲ 主角阮經天（右）與王淨都轉發黃精甫的聲明力挺。（圖／記者鄭孟晃攝）
錢人豪進一步解釋，《無法無天》的故事最早源自於他在1997年至2002年，尚未成為導演前在林森北路街頭討生活的部分閱歷，還有2006年開拍《地下秩序》期間，錢人豪邀請台灣黑幫客串時，從他們身上聽到的人生經歷故事，以及真實的台灣社會祕辛，「加上我自己的想像而寫成。」

錢人豪再次提醒黃精甫，「你聽我說過《無法無天》這故事，最早是在2006年，有時候人會被自己的記憶矇騙，久了有些聽來的，會以為真的是自己想出來的，最厲害的謊言就是連自己都相信那是真的。」最後他無奈地說：「身為一個創作人，原來真可能被如此惡意對待，有一天居然要努力去證明自己的作品是自己的。我原本只是要一個道歉。很遺憾，你們還是採取了意料中的手法。」

由於黃精甫昨日聲明完後，製作《周處除三害》的電影公司「一種態度」也表示，不再對此作出回應。目前雙方各說各話，也提前為金馬60埋下導火線。

▲李烈因金馬一事氣到斷聯阮經天10年，近日因《周處除三害》終於破冰，阮經天直呼「謝謝妳把我撿回來。」（圖／周處除三害臉書）
▲李烈（左）創立的電影製作公司「一種態度」已表示，不再對此做出回應。（圖／周處除三害臉書）

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