▲益生菌不等於乳酸菌　益生菌的15個重要觀念

我是廣告 請繼續往下閱讀
觀念1 益生菌不等於乳酸菌益生菌（probiotics）並不等於乳酸菌，但大多數益生菌屬於乳酸菌中的雙歧桿菌（Bifidobacterium）和乳桿菌（Lactobacillus）。參照FAO/WHO建議的說法，益生菌是指一類活的微生物，當攝入足夠量時，可以對使用對象的健康發揮有益作用，包括調節腸道菌群、促進營養物質吸收和調節免疫等。而乳酸菌（lactic acid bacteria, LAB）一般是指能發酵醣類並主要生成乳酸細菌的總稱，其並非一個嚴格的微生物分類名稱。
觀念2 某些益生菌的死菌也具保健功效，但它並非益生菌若產品標示「殺菌型」或「經過滅活處理」表示此產品不含活菌，不符合益生菌產品的要求，但若菌株可以產生「後生質」，仍可能具有保健功效。選購時仍應注意是否有足夠的科學證據證明具有保健功效，否則僅為單純的風味產品。
觀念3 發酵乳、發酵乳飲品、乳酸飲料的營養價值其實差別很大乳酸菌產品大致可分為3類，最大差異在於乳酸菌與蛋白質的含量，以營養價值來說，發酵乳＞發酵乳飲品＞乳酸飲料。乳酸飲料沒有活菌，歸類於休閒飲品。
觀念4 「益生質」是益生菌的食物，並非益生菌益生質又稱益生元，雖然不能被人體消化，但可促進腸道有益菌的生長繁殖，從而促進人體健康，通常情況下，益生菌和益生質合理搭配使用效果更佳。
觀念5 並非所有的益生菌都一樣，可依據需求選擇菌種及菌株並非所有益生菌的作用都一樣，民眾可以依據需求選擇適當菌種及菌株，來達到保健功效。但活菌數越多，其益生效果不一定越好，重點是菌株特性。
觀念6 活菌數越多，益生效果不一定越好，重點是菌株特性網路上許多益生菌標榜有好幾千億，潘子明提醒：「請注意，不要被這種手法給騙了」，不同菌株皆有自己的功效劑量，請選擇有臨床試驗證實其功效的產品，別只看高菌數的產品，還可能買貴了。
觀念7 一種產品所含有的菌株種類越多，不見得效果就愈好不同菌株之間可能會產生相乘作用，但不是所有菌株組合都有效果。潘子明表示，曾審查過號稱含有78種菌株的產品，但廠商卻回答不出來是哪78種菌株。衛生福利部對於申請健康食品的保健產品，均要求以最終產品進行功效評估。
觀念8 益生菌並非萬靈丹，並不能包治百病益生菌並非萬靈丹，並不能包治百病，但目前大多數科學家認同，益生菌能夠調節腸道菌群，促進營養物質在腸道內的消化、吸收和代謝，有益人體健康。
觀念9 聰明辨別添加用途，「有添加」不等於不好有些添加成分，對身體保健是有幫助的，例如寡糖類、糖醇類或是膳食纖維，都屬於益生質，可以促進益生菌生長繁殖；麥芽糊精是賦形劑，可以避免益生菌結塊、增加保存效期，提升益生菌的穩定度。。
觀念10 益生菌產品一般並不會太甜，不必刻意因糖太多而不吃益生菌曾有某牌益生菌生產的發酵乳，添加的糖量太高，引起民團抗議，衛福部已要求將「額外添加的精緻糖」降至25克以下。
觀念11 常吃益生菌並不會產生依賴性，但也須搭配健康生活習慣長期食用益生菌並不會使腸道喪失自身繁殖有益菌的能力，或使人產生依賴性。但也須配合調整飲食與生活作息，不宜持續大吃大喝或每天吃消夜，否則就算補充再多益生菌也無法促進健康。
觀念12 長期吃益生菌才能真正有益腸道健康腸道益生菌約7-14天即會被更換，更新的速度很快，故不會有依賴的情況產生，因此也需要定期補充益生菌，才能有助於維持腸衛健康。
觀念13 益生菌的作用不因人種不同而異，不過對特殊病人須留意潘子明建議民眾選擇具有安全性評估報告的產品另外，免疫缺陷患者、危重病人等族群，使用前應諮詢醫師意見。
觀念14 購買益生菌粉或發酵乳，低溫保存效果要比室溫好購買益生菌粉或發酵乳，低溫保存效果要比室溫好，如有衛福部健康食品標章認證的產品也較好。
觀念15 益生菌空腹吃最能發揮功效，且要避免搭配熱水熱飲喝空腹吃益生菌最能發揮功效，並避免用攝氏40度以上的水配益生菌，因為高溫會殺死益生菌。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59525
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw