▲北市老化為六都之冠　壯世代「職務再設計」提升續航力

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中高齡勞工2大狀況：視力老化、體力下降台北市政府勞動局局長高寶華表示，台北市產業型態以服務業為大宗，勞工常見的工作問題，常見為視力出現老花症狀，眼睛調節能力下降，時常會感覺電腦螢幕的字體、紙本文字看不清楚或模糊，有的甚至覺得工作區域的燈光不足；另外體力也會漸漸變差，從事勞力性質的工作，在搬運貨品時，會感覺體力不支、容易有腰腿痠痛感，無法如年輕時徒手搬運，或是長時間搬重物。
職務再設計 協助中高齡勞工減低障礙為了解決這些問題，「職務再設計」服務計畫，由北市所屬就業服務員實地輔導企業，補助雇主改善工作設備或機具、職場工作環境、提供就業輔具與調整工作方法等措施，協助中高齡與高齡勞工減低職場中的障礙。
- 提升視覺效果：補助購置大尺寸螢幕、放大鏡或檯燈等，讓勞工能看得更清楚。
- 協助搬運負重：依工作性質或負重程度不同，補助油壓升降台車、多功能推車或護腰服等，減緩水平或重直搬運的問題，讓勞工免於職業傷病的危險。
60歲黃大姐（化名）工作需要長時間站立以及彎腰搬運食材，隨著年齡增長，腰部不適和肌肉痠痛爬上身，進而影響工作。經過就業服務處派員前往現場評估後，協助事業單位購置護腰服以及手動油壓手推車，以減緩身體不適。黃大姐表示，雖然一開始穿護腰服工作感到不自在，但適應一段時間後，加上油壓式手堆車輔助，改善不少工作時的生理不適，效率也明顯有所提升。
另外北市某家知名連鎖賣場，也申請了職務再設計計畫，來協助所聘用的中高齡員工，並受益於這些實用輔具的支援，不僅提高了員工的工作效率，還增加了他們的工作滿意度及對企業的認同感。
高寶華指出，台北市就業服務處積極推廣中高齡職務再設計，目前已有許多企業陸續都提出詢問與申請，也協助了許多中高齡勞工排除工作障礙。只要合法受僱於企業的中高齡或高齡勞工有職務再設計需求，都可向北市就業服務處提出申請，後續經過實地訪視並審查評估改善策略後，每人每年最高可補助10萬元（實際補助金額視申請者問題改善方案而定），有申請意願的企業或是勞工朋友歡迎提出申請或電洽各就業服務站。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59548
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