關心高雄市青年創業發展　青年局：各行各業都可申請

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青年局強調，每個事業都是青年圓夢的種子，青年局的願景及使命為協助青創事業萌芽茁壯，認為各行各業都有其價值存在，補助也不應以產業附加價值之有無或高低區別。
青年局強調，青創補助申請書除事業基本資料外，須填寫創業動機歷程，並說明主要營業項目，包含產品或服務、計畫期間預估開發創新產品或服務等，並應檢附相關證明文件，包含負責人戶籍謄本、租賃契約、購置生財器具或行銷方案報價單、營業現場照片、營業稅報稅資料及具營業事實切結書等，雖有青創業者曾建言表示希望程序再簡化，但該局評估後認為負責人應至少提供以上資料才足以證明符合申請條件。
至於關於領有青創補助的業者卻有大門深鎖之情形，青年局表示，該業者經實地訪查後確認從事網路行銷事業，因此未有招牌或對外營業的店面。近來因疫情影響與產業趨勢變遷，電商、網路銷售等新興產業崛起，其等常未設立對外營業之店面或招牌，其營業場所可能是拍攝空間或倉儲地址，青年局也考量到這一點，因此在青創補助項目的營業場所租金也非限定店面租金。
再考量高雄市青年創業動能旺盛，申請狀況踴躍，計畫中也明文規定，如申請總金額超過計畫總經費，將以公開抽籤決定審查順序；若負責人曾參加青年局主辦的活動或競賽獲獎，得獲優先審查資格。今年度受理截止隔日就辦理公開抽籤，符合公平公正公開原則，並避免過度集中特定產業，增加補助產業的多元性。
另為避免未營業企業重新開張申領補助，青創補助亦規定須於計畫公告日前就已登記之事業才能申請，同仁也會進行實地訪視，確認營業情況是否與書面申請資料相符。