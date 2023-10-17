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循環家具、盆栽小物限時展出！連6天免費看　循環新創展17日登場

▲「2030超越圈圈-循環經濟新創展」將在今（17）日至22日展出，現場展出多種循環利用產品。（圖／環境部資源循環署提供）
▲「2030超越圈圈-循環經濟新創展」將在今（17）日至22日展出，現場展出多種循環利用產品。（圖／環境部資源循環署提供）

記者林志怡／台北報導

許多民眾熱愛用各種小物和精緻家具增添生活樂趣，在挑選產品時，若能融入「資源循環」概念，還能兼顧環保。「2030超越圈圈-循環經濟新創展」將在今（17）日至22日展出，現場不只有使用木料邊角再利用製成的精緻木家具，還有農業再生資材製作的環保花盆容器可以參考，現場也有多種手作活動可以參與。

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環境部資源循環署指出，第4屆「2030超越圈圈-循環經濟新創展」將於10月17日（星期二）至10月22日（星期日）、連續6天在國立臺灣科學教育館展出，以資源循環為主軸，推廣永續消費與生產模式及環境友善的產品設計，從用的、穿的、玩的應有盡有。

循環署提到，展場設計也是以海廢再製循環展架及桌椅製成，這次結合約50個循環經濟品牌的展品跨域合作展出，如「循環共享區」的康瑞展架，推廣校園租展架租賃方案、「循環設計區」邀請和木相處，將木家具製造廠所產生出的多餘木料角料加以回收再利用，重新塑造經濟價值。

另一方面，循環署指出，「循環材料區」邀請Green Pandora，使用咖啡殼、堅果殼、秸稈三種不同的農業廢棄物材料製成環保花盆容器、「循環文創區」邀請威力康，培訓更多文創設計者投入，以整合設計的能力提高廢棄木料邊角料的利用率等。

除了豐富多元的主題展區外，循環署表示，現場將舉辦數種不同類型的循環經濟體驗活動，民眾只要參與轉發分享循環活動資訊，即可免費參與手體驗活動，包含合隆羽藏的小枕頭製作、有春文化的鳳梨纖維循環絹印活動等。

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