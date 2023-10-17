數千加薩居民全塞在這！拉法過境關口遲未開放　救援物資也進不了

以色列準備進攻加薩　伊朗警告數小時內先發制人

▲以色列準備對加薩走廊（Gaza Strip）發動地面攻勢之際，伊朗今天警告可能「在未來數小時內」對以色列採取「先發制人」行動。圖為以軍於加薩邊界。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列準備對加薩走廊（Gaza Strip）發動地面攻勢之際，伊朗今天警告可能「在未來數小時內」對以色列採取「先發制人」行動。圖為以軍於加薩邊界。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社德黑蘭16日綜合外電報導）以色列準備對加薩走廊（Gaza Strip）發動地面攻勢之際，伊朗今天警告可能「在未來數小時內」對以色列採取「先發制人」行動。

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綜合法新社和英國「衛報」（The Guardian）報導，伊朗一再警告以色列，若對長期封鎖的加薩展開地面入侵，將遭遇其他戰線的回應。伊朗這席話讓外界擔憂衝突範圍進一步擴大，恐捲入其他國家。

伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）在國家電視台直播中提到14日與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）會談，他說「預計抵抗軸心可能在未來數小時內採取先發制人行動」。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）今天稍早表示，達成政治解決方案的時間已經不多了，並警告不要將以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）的戰火擴大到其他戰線。

阿布杜拉希安今天說，「抵抗軸心的諸位領袖」不會允許以色列「在加薩為所欲為」，並說「對所有選項持開放態度，我們不能對於那些針對加薩人民所犯下的戰爭罪置之不理」。

他還說：「如果我們今天不捍衛加薩，明天我們就必須在自己國家的兒童醫院防禦這些（含磷）炸彈。」

國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）上週指控以色列在加薩和黎巴嫩的軍事行動中使用白磷彈，但以色列否認。

哈瑪斯武裝分子本月7日衝破加薩與以色列高度軍事化的邊界，在以色列殺害1400多人，大多數是平民，以色列翌日隨即向哈瑪斯宣戰。以色列對加薩走廊不斷空襲和砲擊，將社區夷為平地，造成加薩至少2750人死亡，大部分是平民。

伊朗盛讚哈瑪斯發動突襲行動，但堅稱伊朗並未參與其中。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1121017

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