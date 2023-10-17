MLB／Scherzer確定G3先發！近5年為4支不同球隊在季後賽登板
德州遊騎兵（MLB）賽揚王牌Max Scherzer在季末因傷提早關機，但隨著遊騎兵殺入美聯冠軍戰，球團在16日先將他放入26人名單，主帥Bruce Bochy也在今（17日）宣布，「美聯冠軍戰G3確定將由Max Scherzer主投。」這也將是Max Scherzer近5年來第4度參加季後賽登板，且都效力不同球隊，分別為華盛頓國民、洛杉磯道奇、紐約大都會與德州遊騎兵，儼然已成為近年的「季後賽傭兵」。
記者張志宇/綜合報導
對於Max Scherzer目前的狀況，主帥Bruce Bochy也在接受《CBS MLB》採訪時透露，「他準備好了，這就是我排他G3上陣的原因，他在幾天前在Live BP（實戰投打）投了69球，身體狀態並沒有問題，他也維持住自己的體能與球威。」
Max Scherzer在本季季中透過交易從大都會轉戰遊騎兵，並繳出4勝2敗、防禦率3.20的成績，雖Max Scherzer關機至今已近1個月未在比賽中登板，但主帥Bruce Bochy仍表示，「我不擔心他的近況，事實上，他在昨天（16日）比賽就能上場，當時他表示如果球隊進入延長賽，他就會上場投球，無論如何，他將在G3先發，我們明天休兵，正好再給他一天時間休息。」
Max Scherzer生涯擁有9年季後賽經驗，在效力老虎與國民時打入世界大賽，並在2019年隨著國民奪下世界大賽冠軍，此外Max Scherzer也有4年聯盟冠軍戰的投球經驗，總計季後賽生涯出賽27場，包括22場先發，戰績繳出7勝7敗1救援、自責分率3.58。