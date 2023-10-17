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「這年齡」是預防骨質疏鬆關鍵期！　國健署授4招存骨本小撇步

▲「這年齡」是預防骨質疏鬆關鍵期！　國健署授4招存骨本小撇步
▲「這年齡」是預防骨質疏鬆關鍵期！　國健署授4招存骨本小撇步

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】「骨質疏鬆症」會使骨骼變薄、密度降低、失去強度，它是一種「無聲疾病」民眾大多不會注意到自己有骨質流失的情形，直到輕微跌倒或碰撞後才會有所察覺。

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國健署表示，及早存骨本是預防骨鬆的不二法門，而「骨鬆」防治，絕對不是等到年長才來做，因為人體骨骼在30歲以前就會達到高峰，之後隨著年齡的增加，骨本（骨質密度）便會逐年減少，因此預防骨鬆需從年輕開始，民眾可藉由4招來儲存「骨本」。

國人鈣攝取量不足　50歲以上女性每10人就1人骨鬆

根據國健署106－109年「國民營養健康狀況變遷調查」結果發現，50歲以上的民眾骨質疏鬆之比例為8.1%，其中又以女性高於男性，女性約每10位就有1位有骨質疏鬆。此外，調查也發現國人19－64歲國人每日鈣攝取量為505－566毫克，僅達到建議攝取量1000毫克的一半，有鈣攝取量不足的情形。

國健署署長吳昭軍呼籲，鈣質是骨骼的主要成分，足夠的鈣質攝取，是骨質成長的重要關鍵，從年輕存「骨本」觀念很重要，所以民眾應把握在30歲之前存好骨本，避免逐年骨質流失，造成健康與生命的危害。

存骨本30歲是關鍵　4招日常習慣養成獲績優「骨」

不過，骨質是長時間累積下來的結果，並非短期就可獲得績優「骨」，而儲存「骨本」的關鍵在於日常習慣的養成，因此國健署提供民眾以下4招，來儲存骨本預防骨質疏鬆：

  1. 均衡飲食：攝取足夠鈣質
  • 每日1.5－2杯乳品：每杯240毫升（ml）的乳品約含240毫克（mg）鈣質。
  • 攝取高鈣食物：起司、黑芝麻、小魚乾、傳統豆腐、深綠色蔬菜，如：地瓜葉、莧菜等，比一般的蔬菜含有較多的鈣質（每份100公克深色蔬菜的鈣含量大於75毫克）。
  1. 運動保骨本：
運動有助成長過程中的骨骼生長，並有助於維持成人的骨骼，運動類型以荷重和肌力運動為主，如：慢跑、跳舞、登山、舉啞鈴等。

  1. 適度曬太陽：
建議可於清晨及黃昏時到戶外活動曬太陽，適度的陽光可以活化體內維生素D，幫助鈣質吸收，同時強化骨骼。

  1. 良好生活習慣：
維持正常體重，並戒菸、酒，才能減緩骨質流失，延後骨質疏鬆的發生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59603

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