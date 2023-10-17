MLB／太空人強打Alvarez抱病轟雙響砲 追平怪力男歷史第一紀錄
大聯盟休士頓太空人隊強打Yordan Alvarez正在與病毒作戰，不過這似乎並未影響他的打擊能力，他在17日美聯冠軍戰G2對德州遊騎兵轟出雙響砲，擊出今年季後賽的第6轟，只是最終未能帶領球隊贏球，以4：5不敵遊騎兵，在美聯冠軍戰吞下2連敗。
記者路皓惟/綜合報導
昨日美聯冠軍戰首場比賽中，Alvarez以4個打席槓龜，並且吞下3次三振，即便他感染病毒身體不適，但今日他先在2局下轟出陽春砲，接著在8局下砲轟遊騎兵查普曼（Aroldis Chapman），將比分追到1分差距，也讓太空人擁有逆轉的希望，可惜最後事與願違。
今年Alvarez在季後賽手感熱得發燙，在6場季後賽比賽中敲出6轟，包括兩場單場雙響砲，在大聯盟季後賽歷史上，與2020年「怪力男」Giancarlo Stanton 並列第一，成為在單一球季季後賽前6場擊出最多全壘打的球員。
雖然Alvarez正在對抗病毒帶來的不適感，也在場上用球棒幫助球隊對抗遊騎兵，太空人主帥Dusty Baker並未明確說出他的病因，但強調他一定會被排上先發名單，「第一，他名字叫做Yordan，第二，關於他感染病毒的消息，每個人都有病毒，但他很好，狀況也比昨天更好。」
Baker表示，「作為一個有責任心的男人、一個家庭的男人，你知道，你要工作，我從未見過我父親生病躺在床上，但我確定他一定有生病的時候，但有時候，身為一個男人，你就是要工作。」