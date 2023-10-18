金鐘58／益智及實境節目獎票選！《玩很大》4度入圍　一面倒奪冠

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第二名則是《來吧！營業中》，由庹宗康、姚元浩、炎亞綸、楊銘威、吳映潔、顏佑庭以經營餐廳為主題，真實呈現經營之路的不容易，且藝人與客人的互動也是一門課題，節目考驗每個藝人的應對與應變能力，就連觀眾都忍不住共情。
奪得網友心目中冠軍的「益智及實境節目獎」為今年邁入播出第9年的《綜藝玩很大》，該節目由「綜藝天王」吳宗憲、林柏昇（KID）、謝坤達主持，每期的賽制、地點都各有不同，3人各自帶領紅、黃、黑隊隊伍，進行隊伍間的競賽，刺激又好玩的比賽，以及途中發生的笑料，總是能讓觀眾在放鬆的同時，會心一笑。本次是該節目第四次入圍金鐘獎「益智及實境節目獎」，能否奪獎成功，讓人拭目以待。
金鐘獎頒獎典禮即將到來，《NOWnews今日新聞》舉辦民調投票，列舉多項人氣獎項，邀請你投下心中的那一票，支持你所喜愛的演員、戲劇、節目、主持人。
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