金鐘58／《來吧！營業中》口碑收視大豐收！製作人盼下季再突破

金鐘58／益智及實境節目獎票選！《玩很大》4度入圍　一面倒奪冠

▲《綜藝玩很大》對上《來吧！營業中》、《老少女奇遇記》、《一字千金》、《歡迎光臨等你來家1》，網友票選出心目中的「益智及實境節目獎」結果出爐。（圖／翻攝《來吧！營業中》臉書、桂田文化藝術基金會提供、公視提供、NOWnews資料照）
▲《綜藝玩很大》對上《來吧！營業中》、《老少女奇遇記》、《一字千金》、《歡迎光臨等你來家1》，網友票選出心目中的「益智及實境節目獎」結果出爐。（圖／翻攝《來吧！營業中》臉書、桂田文化藝術基金會提供、公視提供、NOWnews資料照）

記者吳雨婕／綜合報導

第58屆金鐘獎頒獎典禮將於10月20日、21日在台北國父紀念館登場，今年入圍「益智及實境節目獎」的有益智節目《一字千金　筆武大匯》、實境節目《老少女奇遇記》、《來吧！營業中》、《綜藝玩很大》、《歡迎光臨等你來家1》，哪一個節目是你心目中的「益智及實境節目獎」？《NOWnews今日新聞》民調結果出爐，由《綜藝玩很大》以46.2％的票數奪下第一名。

我是廣告 請繼續往下閱讀
第三名是《一字千金》，該節目由曾國城擔任節目主持人，節目以漢字為主題，讓參賽者、觀眾體驗中文字之美的意益智競賽節目，參賽者進行答題並贏得分數，許多字庫、語言專家同場解答，可以說是緊張又刺激的文字比賽。其中節目中所有書寫字均以傳統漢字（正體字）版本為主，其標準為教育部所頒布的標準楷書等收錄的漢字為範疇。本次是該節目第四次入圍金鐘獎「益智及實境節目獎」，競爭非常激烈。

▲《一字千金 筆武大匯》主持人曾國城。（圖／公視提供）
▲《一字千金 筆武大匯》是網友票選第三名。（圖／公視提供）
第二名則是《來吧！營業中》，由庹宗康、姚元浩、炎亞綸、楊銘威、吳映潔、顏佑庭以經營餐廳為主題，真實呈現經營之路的不容易，且藝人與客人的互動也是一門課題，節目考驗每個藝人的應對與應變能力，就連觀眾都忍不住共情。

▲嗨！營業中。（圖／三立提供）
▲《來吧！營業中》是網友的第二名。（圖／三立提供）
奪得網友心目中冠軍的「益智及實境節目獎」為今年邁入播出第9年的《綜藝玩很大》，該節目由「綜藝天王」吳宗憲、林柏昇（KID）、謝坤達主持，每期的賽制、地點都各有不同，3人各自帶領紅、黃、黑隊隊伍，進行隊伍間的競賽，刺激又好玩的比賽，以及途中發生的笑料，總是能讓觀眾在放鬆的同時，會心一笑。本次是該節目第四次入圍金鐘獎「益智及實境節目獎」，能否奪獎成功，讓人拭目以待。

▲第58屆電視金鐘獎舉辦「網路人氣票選活動，初選票選結果出爐，由節目類《綜藝玩很大》、戲劇類《模仿犯》奪冠，目前已經進入決選階段。（圖／三立提供）
▲《綜藝玩很大》是網友心目中的「益智及實境節目獎」冠軍。（圖／三立提供）
▲益智及實境節目獎民調結果出爐。（圖／翻攝《NOWnews今日新聞》民調）
▲益智及實境節目獎民調結果出爐。（圖／翻攝《NOWnews今日新聞》民調）

金鐘獎頒獎典禮即將到來，《NOWnews今日新聞》舉辦民調投票，列舉多項人氣獎項，邀請你投下心中的那一票，支持你所喜愛的演員、戲劇、節目、主持人。

金鐘58／《模仿犯》連環殺人魔PK《我願意》邪教教主！哪一部劇能抱走戲劇節目獎？

金鐘58／桂綸鎂影后級演技首入圍！安心亞、林予晞拚開胡，誰能奪下視后寶座？

金鐘58／《人選之人》對上《她和她的她》， 哪部才是最佳迷你劇集獎？

金鐘58／《原子少年ATOM BOYZ》V.S.《綜藝大熱門》，誰是綜藝節目獎贏家？

金鐘58／《綜藝玩很大》對上《來吧！營業中》，誰可以抱走益智及實境節目獎？

金鐘58／自己PK自己！吳宗憲《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》，誰奪走綜藝節目主持人獎？

金鐘58／資深視后陸弈靜對上新生代4花旦！誰能奪下迷你劇集女主角獎？

金鐘58／失意檢察官吳慷仁PK連環殺人魔姚淳耀，誰能抱走戲劇節目男主角獎？

金鐘58／《飢餓遊戲》槓上《綜藝玩很大》！誰能奪下益智及實境節目主持人獎？

金鐘58／資深視帝勾峰對上金獎3常客、1新人！誰能奪下迷你劇集男主角獎？

金鐘58／《玩很大》對上《營業中》　益智及實境節目獎勁敵拚搏

金鐘58／《原子少年》V.S.《綜藝大熱門》　綜藝節目獎搶當大贏家

金鐘58／吳宗憲《小明星》《大熱門》都入圍！主持人獎戰況超激烈

金鐘58／表演節目出爐！彭佳慧飆唱經典5歌曲　柯佳嬿頒獎成亮點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞