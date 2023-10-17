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台義關係新頁　駐米蘭台北辦事處成立將負責義北8大區事物

▲駐義大利代表蔡允中及駐米蘭辦事處處長林讚南與義大利參議院副議長錢益友（Gian_Marco_Centinaio）及眾議院外委會副主席佛曼提尼（Paolo_Formentini）共同主持揭牌儀式。（圖／外交部提供）
▲駐義大利代表蔡允中及駐米蘭辦事處處長林讚南與義大利參議院副議長錢益友（Gian_Marco_Centinaio）及眾議院外委會副主席佛曼提尼（Paolo_Formentini）共同主持揭牌儀式。（圖／外交部提供）

記者邱新博／台北報導

外交部今（17）日指出，我國「駐米蘭台北辦事處」於本年10月16日正式揭牌運作，開啟台灣與義大利交流合作新頁。首任「駐米蘭台北辦事處」處長由前任駐義大利副代表林讚南出任，「駐米蘭台北辦事處」自即日起將負責義北8個大區的商務、觀光、僑民服務及海外國人急難救助服務等業務，也將與我國駐義大利代表處密切協調，

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「駐米蘭台北辦事處」於16日舉辦開幕酒會，包括今年6月訪台的義大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）及眾議院外交委員會副主席佛曼提尼（Paolo Formentini）等多位義國政要到場祝賀。

外交部長吳釗燮以預錄影片致意表示，台義關係近年迅速成長，雙方在經貿、工業、科技、文化、學術等領域交流密切，義大利是我國在歐盟的第三大貿易夥伴，近年長榮航空開啟台北-米蘭直航、台灣晶圓大廠「環球晶圓公司」在義北擴廠等多項投資，均顯示雙方經貿投資往來熱絡。

義大利國會也在去年三度通過友台決議案，呼籲義國政府關注印太區域及台海情勢，並支持台灣的國際參與；「駐米蘭台北辦事處」的開設，將強化我國和義北地區各層面連結，並促進台義經貿交流的加乘效果。

「駐米蘭台北辦事處」自即日起將負責義北8個大區的商務、觀光、僑民服務及海外國人急難救助服務等業務，也將與我國駐義大利代表處密切協調，增進台義全方位實質合作與交流。

外交部於4月時宣布要在米蘭設新辦事處的計畫，外交部此前曾指出，米蘭正好是義大利北部倫巴底大區的首府，是南歐非常重要的交通樞紐、金融中心、商業重鎮。

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