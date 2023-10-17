▲膏肓痛、上背痛怎麼辦？治療師教４招早改善，別越拖越嚴重！

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什麼是膏肓痛？和上背痛不同？杜昱霖治療師表示，民眾所說的「膏肓痛」從中醫角度來看指得是穴位「膏肓」一帶疼痛，是位在兩邊肩胛骨內側位置，主要常見原因是因為長時間圓肩駝背所引起，使得肌肉長時間過度緊繃，甚至發炎產生疼痛。同樣位置其他原因也可能因神經壓迫或內臟轉移性疼痛引起。而上背痛自然不僅限於膏肓的位置，有時也會蔓延出肩胛骨，因此可說膏肓痛是上背痛的其中一種。
久未改善會怎樣？治療師指出，膏肓痛雖不像古早時期所說的「病入膏肓」那般似乎真的沒救或難救，現代醫學有的是方法，但膏肓痛或上背痛若放著不管，確實也會使得問題更加嚴重。
若因姿勢不良可能產生如關節退化、活動度下降、駝背的越來越厲害。前期或許放鬆肌肉會有所改善，但長期維持不良姿勢，共同風險下同樣也會產生胸悶，影響到頸椎、腰椎、關節、肌肉等，將不再只是膏肓痛。同樣的，其他上背痛也是相同道理。
改善治療姿勢不良的膏肓痛，３方向：放鬆、鍛鍊、矯正。
杜昱霖治療師表示，民眾日常不論是遇到上背痛或膏肓痛，都可適度的伸展、熱敷、按摩肌肉，改善因駝背造成肌肉緊繃或無力。一般而言，放鬆當下就可以有立即性的效果，不過若是已發炎則效果有限，而姿勢沒有改善自然還是會復發。
鍛鍊肌肉可防止圓肩駝背、避免膏肓痛、上背痛，通常需要6-8周的時間訓練。但若是已經習慣性駝背需矯正，物理治療需約3-6個月才有顯著效果。
物理治療方面可矯正姿勢、訓練無力的肌肉、伸展緊繃的肌肉等，體外震波針也可治療因姿勢所造成張力不良的肌肉、疼痛根源的「肌痛點」。
日常４招改善姿勢性膏肓痛，遲未好轉留意神經、臟器問題。
改善不良姿勢是根本之道：民眾若要嘗試自行改善，除了可以使用消炎止痛藥、貼布，以及前述提到的伸展和熱敷以外，最重要的還是在改變日常姿勢。杜昱霖治療師表示，以最常見的辦公姿勢所造成的傷害來說，可先將自己的身體坐正，並將桌面、電腦、椅子依著自己的姿勢調整出適合的位置，例如桌面調高、電腦墊高、椅子降低等，如此便有助避免圓肩駝背產生膏肓痛。
伸展＆筋膜槍：伸展運動方面可透過「反向伸展」及「抬手壓身」等方式進行。近年也流行使用筋膜槍，不過要注意筋膜槍使用的位置應在肌肉上，留意避免打到脊椎或肩胛骨，以免造成傷害，若有必要也可詢問醫師或物理治療師使用筋膜槍的位置。
留意神經、臟器等問題：也提醒，若經過物理治療也不見改善，甚至越來越痛，留意如前述提到未必是肌肉所引起，可能為神經壓迫或臟器轉移痛等其他風險所致，應盡早至相關科別檢查或轉診。而民眾最常使用的消炎止痛藥，不論是針對何種原因都僅治標不治本，未改善原因疼痛還是會復發。
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