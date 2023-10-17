藍白合二次會前會面恐破局？楊寶楨喊先書面：不要為了見面而見面
藍白合會前會在上週六（14日）登場，但雙方對於如何產生候選人的方式未達成共識，民眾黨堅持比民調，國民黨則提出「開放式民主初選」，藍白合二度會前會恐遙遙無期。對此，民眾黨發言人楊寶楨今（17）日表示，希望國民黨提出的初選的方式能有更細節規劃讓民眾黨明白，不要為了見面而見面。
記者呂炯昌／台北報導
台灣民眾黨立院黨團今日上午舉行「囤房稅2.0修法 應有效提高稅率！」記者會，媒體詢問藍白合二次會前會因為候選人產生方式而卡關，楊寶楨表示，希望國民黨提出民主初選的方式能有更細節規劃讓民眾黨明白，先透過書面了解可行性如何，不要為了見面而見面，先了解可行性如何再進一步一步討論。
楊寶楨表示，民眾黨主席柯文哲日前受訪表示要把鴻海集團創辦人郭台銘拉進來，藍白整合未來仍不排除一切可能性，希望團結一切可團結力量，會持續跟國民黨與郭台銘陣營溝通、聯繫。
民眾黨立委陳婉諭表示，民眾黨在會後隔天針對有疑義提出書面，希望能先得到國民黨相關回覆，柯文哲的態度是要開會要有效地開會，在進一步了解之前，不急著馬上招開會議，民眾黨也會把認為是民調最好的方式提供給對方。
民眾黨立委張其祿表示，大家應該想真正的民意、人民的需要，不是自認為組織龐大就唯我不可，不要只談政黨的需要，而沒有談民眾真正想要什麼？多聽客觀民意才是整合的基礎。