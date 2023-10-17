▲讓長輩享受後半段人生　北高發重陽敬老禮、增設據點　　

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北市打造「敬老、挺老、顧老、安老」城市蔣萬安表示，重陽節即將到來，市府希望提供長輩更完善的照顧，致力將台北打造成一個「敬老、挺老、顧老、安老」的城市。今年度恢復普發重陽敬老禮金，採用多元致送方式，讓長輩安心領、方便領。同時持續推動敬老卡擴大使用範圍，納入台鐵、輕軌、計程車搭乘的折扣點數。
為了更照顧長者居家安全，北市府也提供24小時緊急救援系統，以及居家簡易修繕，7月1日起擴大「台北扶老.軟硬兼施居家簡易修繕服務」服務對象，申請條件放寬至12％以下，只要是65歲以上，設籍並居住台北市6個月以上符合資格的長輩皆可以申請，補助範圍包括室內居住安全、衛生及無障礙環境的修繕等，照顧長輩在家中的居住安全。另也持續佈建各類型老人福利設施。
此外，市府和許多具中高齡友善企業認證的企業合作，鼓勵長者退而不休，提供二度就業或進入職場服務等措施。
蔣萬安表示，這些政策希望能夠讓長輩持續享受更優質的後半段的人生，提前預祝長輩們重陽節快樂。
社會局局長姚淑文強調，希望透過再生市集，讓長者重新定義「照顧者」與「被照顧者」角色，讓長者展現再生力量。北市全方面推動預防性照顧服務，實現在地安老，未來將持續佈建各項老人福利設施，推動長者社會參與、落實一國中學區一日照中心政策，並推廣長者居家安全，讓老人更健康活耀，長輩能安心在自己熟悉的環境中終老，達到「敬老、顧老、挺老、安老」，讓長者生活更好。
高雄加碼重陽敬老金、增設各式據點重陽節將至，高雄市長陳其邁14日至衛武營都會公園出席「九九重陽 樂活鳳邑」重陽敬老活動，抽獎摸彩，現場氣氛熱絡。陳其邁提到，目前高雄65歲以上長輩人口已達51萬人，市府會持續強化對長輩的照顧，提高重陽敬老金、廣設C級巷弄站、社區關懷據點、日照中心，提供長輩適合的體適能設施等，落實在地安老政策，讓所有長輩活得健康、快樂又年輕。
▲高雄市長陳其邁（左2）表示，今年將65歲至79歲的重陽敬老金提高至1500元，讓長輩們有更多零用錢可以運用。（圖／高雄市政府新聞局提供）
陳其邁表示，市府積極拚經濟、財政穩定，今年將65歲至79歲的重陽敬老金提高至1500元，讓長輩們有更多零用錢可以運用。在長者照護部分，高雄C級巷弄站539個，社區關懷據點目前有527個，年底將達到545個，在地日照中心亦達112個。
高雄人口高齡化，陳其邁回憶COVID-19疫情期間，染疫後65歲以上長輩服用抗病毒藥物者高達95%，且醫療院所皆會親自致電關心病況，讓長輩安心。另外，高雄有14座運動中心，在鳳山就有專門針對長輩所提供的運動教學跟指導，讓長輩透過合適的運動設施來預防肌少症，以維持身體康健，「日照中心已達122個，逐漸落實我們一國中一日照中心的政策目標。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59601
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