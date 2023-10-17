小彬彬曾賠光兒300萬！強調不當他搖錢樹 小小彬吐不走藝界心聲
43歲藝人小彬彬（溫兆宇）過去是童星出道，演出經典劇《星星知我心》走紅。他18歲長子小小彬（溫玄曄）與16歲次子迷你彬同樣也是童星。小彬彬日前和小小彬上中天《小明星大跟班》化解父子心結，小彬彬對兒子深情告白：「我真的沒有把你當搖錢樹、逼你演戲！」小小彬也在節目吐心聲，說出不想走演藝圈的原因。
記者黃盈容/綜合報導
小彬彬很擔心被兒子小小彬誤解，嘆：「這個心結在我心裡很久，我真的沒有把你當搖錢樹、逼你演戲，我小時候也是童星，當童星很辛苦，所以我不會讓你辛苦的。」小小彬則透露不想走演藝圈的原因：「我當然知道爸爸沒有逼我演戲，只是我上台其實都會抖，我才發現我其實不太適合。」
小彬彬過去與小小彬聯手創立投資影視產業，還說服兒子拿出300萬進行投資，一度慘賠上千萬。上個月，小彬彬父子上《命運好好玩》，小彬彬稱業績飆漲到200%，可是一旁的兒子卻抱怨完全沒有分紅，就連用了9年的電腦都沒換，讓所有人都相當心疼。
小彬彬在《小明星大跟班》節目中坦言，很在意只要和兒子談到錢，就會鬧得不愉快：「你要什麼，我都有買給你，但你現在18歲，要靠自己了，所以我才會要你自己繳卡費，但你卻直接說『那把卡剪掉』，我覺得這不是剪卡的問題，而是責任問題。」
小小彬則認為是爸爸說詞前後不一：「爸爸給我卡的時候說『你大膽刷，爸爸付錢』，我前幾個月都不敢刷，因為我覺得會用到爸爸的錢，沒想到我搬出去住之後就要自己繳卡費，就覺得跟之前的承諾不一樣。」