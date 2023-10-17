涉三起性騷案調查結果出爐 外交部：記過、函送監察院
外交部今年6月時性騷事件連環爆，有前駐菲律賓代表徐佩勇與前駐泰國代表莊碩漢案，以及另有已離職的外交人員控訴黃姓外交官傳訊邀約、傳送泳裝照的騷擾事件，外交部當時表示，受理疑似性騷擾案件將在2個月內結案，確定是否為性騷擾案件。外交部今（17）日表示，三起性騷擾申訴案皆成立，並記過、函送監察院處理處理結果已經函送監察院。
記者邱新博／台北報導
外交部今舉行例行記者說明會，被問及今年6月，外交部接連遭揭露的性騷擾案件，外交部發言人劉永健表示，駐菲律賓代表徐佩勇與前駐泰國代表莊碩漢以及黃姓外交官案件，三案經過外交部認定性擾擾成立，並依照「性騷擾防治申訴及調查處理要點規定」調查，予以記過處分，三案都處理結果均送往監察院。
劉永健進一步說明，徐佩勇是記大過一次、黃姓外交官是記過一次；至於莊碩漢為政務人員，相關的處理結果已經送往監察院。
外交部在事發時曾指出，外交部訂有性騷擾防治申訴及調查處理要點，並設置性騷擾申訴評議委員會，負責處理性騷擾申訴案件，於接獲性騷擾事件申訴並確認受理3日內，將由外聘專家學者及外交部人員組成專案小組，針對申訴人、被申訴人、證人及相關人等分別進行訪談調查，並將調查結果送交性騷擾申評會評議，外交部考績委員會將作出懲處及其他適當處理。