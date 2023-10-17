王力宏重訓一半「掀背心露冰塊腹肌」！男女都暈了 47歲身材太猛
王力宏9月一連在台北小巨蛋舉辦兩場「ONE Leehom Wang一個王力宏」復出演唱會，除了老闆「寬姐」邱瓈寬坐鎮，演藝圈大牌徐楓、蕭亞軒、朱延平、蔡康永等人都到場聆聽，給足面子，他也重新活躍於社群媒體，昨（16）日分享穿背心健身的影片，大方掀上衣展露結實腹肌，47歲勇猛體態惹得男女粉絲留言尖叫：「這驚喜福利我愛了！」
記者楊穎軒／綜合報導
巡演11月唱到馬來西亞，王力宏近來積極進行自主體能訓練，曝光的短片，他穿藍色坦克背心，披著一條毛巾，講解健身步驟，先上跑步機做30分鐘有氧，再來重訓著重胸肌、三頭肌，還可以練到肚子，做到一半，王力宏突然掀起背心，露出6塊清晰腹肌、鯊魚肌和人魚線，最後拿著啞鈴說：「最後一下就是要保持6秒，這樣肌肉才會被撕開！」
王力宏整件背心被汗水浸溼，透出肌肉猛男線條，配文寫下「要一直努力努力，永不放棄，才可以（唱歌）」，42秒長度才半天吸引超過6萬觀看數，大批網友看得眼冒愛心，「帥，前妻想毀了你，你就要過得比她快樂，有更美好的人生」、「哥哥這是要迷死我們的節奏呀！好喜歡」、「哇！ 這福利我愛了」、「自律的男人最有魅力」！