▲秋老虎發威！　中暑當心誘發「1重症」致命

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刮痧緩解不適 莫忘這些注意事項中榮灣橋分院傳統醫學科醫師唐佑任表示，民間常見的「刮痧」來緩解身體的不適，但須選用光滑乾淨刮痧板，塗抹適當的刮痧介質來潤滑皮膚，刮痧板與皮膚呈 45 到 90 度角，沿單方向刮，勿來回刮皮膚，力道由輕漸重，範圍大約刮 5∼10 公分即可。刮出不變色的痧就可停止，務必避開有傷口和各種脖子動脈區，也無須刮到病人疼痛痠脹，只要症狀改善即可停止。
橫紋肌溶解症 這些原因都可能導致唐佑任醫師說明，若中暑如果不積極治療，很容易造成橫紋肌溶解症，其診斷以體溫超過40度合併神智異常為首要，血中CPK值可以是輕微上升或正常，如果之後病人抱怨小便變色(可樂)，更要小心觀察血中CPK是否有急速升高。
不過，橫紋肌溶解症不等同中暑，因為很多原因都會造成橫紋肌溶解症。「橫紋肌溶解症」乃因急性的肌肉細胞壞死(激烈運動及肌肉過度使用、藥物、一氧化碳中毒、遭蜂螫或毒蛇咬傷者、低血鉀症、低血磷症或低血鈣症都有可能)，導致大量的肌球蛋白快速進入循環系統，破壞血液中原有的電解質與酸鹼平衡，進而造成血液酸中毒或是心律不整，嚴重時可能會出現全身無力、尿液呈棕褐色、急性腎衰竭，甚至昏迷等症狀；當腎臟受到影響時則會出現少尿，且尿液顏色呈現類似 「可樂」的顏色；抽血檢查時發現尿液中肌球蛋白增加、肌酸酐及尿素氮上升，且合併高血鉀、高血磷、低血鈣、高尿酸及血中的肌酸磷酸（CPK，重要指標）上升。
中暑多因對外界環境敏感 中醫調理有幫助唐佑任醫師強調，整體而言，中暑的患者多是對外界環境變動敏感，難以適應悶熱潮濕的體質。若是常受「中暑」所苦，無論是身體因素抑或是工作環境所逼，都歡迎前往中醫科諮詢，藉由中藥調理體質，不只顧性命，更能輕鬆度過悶熱季節。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59561
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