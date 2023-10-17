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柯文哲戲謔模仿陳菊　學者批對歷史犧牲無恥忘恩、缺乏基本人性

▲柯文哲15日到木柵廟口開講時，用戲謔的語氣模仿監察院長陳菊。（圖／記者朱永強攝，2023.10.15）
▲柯文哲15日到木柵廟口開講時，用戲謔的語氣模仿監察院長陳菊。（圖／記者朱永強攝，2023.10.15）

記者邱新博／台北報導

民眾黨主席柯文哲15日出席廟口開講活動時說，自己小時候到民進黨的造勢活動聽演講，甚至戲謔模仿監察院長陳菊的語氣，「咱悲情的台灣…」，引發成大教授李忠憲發文批評，「看到柯文哲這些透過民主選舉獲得權力的人嘲笑或貶低那些為這些自由而奮鬥的先驅時，我們不禁要問：這樣的行為是不是一種對歷史和犧牲的無恥忘恩？」

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柯文哲15日晚間赴木柵忠順廟參加廟口開講活動，在上台致詞時說，藍綠兩黨都靠意識型態動員，造勢活動，一定現場每人拿國旗搖來搖去。之後柯又話鋒一轉，稱小時候去民進黨的場子，看過陳菊過去主持晚會，並模仿陳菊的口氣，稱「黑金的國民黨又返回來囉，咱悲情的台灣..」，柯文哲邊說邊笑還嘆氣，台下群眾也笑成一片。

對此，李忠憲說，台灣的民主不是天上掉下來；在人類歷史的漫長道路上，民主一直是許多國家和文明追求的理想。為了這一目標，無數人犧牲了自己的生命，只為了後來者可以在一個更公平、更開放的制度中生活。

「當我們看到柯文哲這些透過民主選舉獲得權力的人嘲笑或貶低那些為這些自由而奮鬥的先驅時，我們不禁要問：這樣的行為是不是一種對歷史和犧牲的無恥忘恩？」李忠憲說，「我不知道柯文哲這些人到底有什麼毛病？要不是陳菊這些人，台灣怎麼有可能會有民主自由的環境？還有讓你柯文哲可以出來選總統？」

李更表示，之前台北市議員黃瀞瑩跟民眾黨發言人楊寶楨不經意對話的「大菊為重」，也是同樣的情況。這些人不了解台灣民主歷史的發展，道德低落，以為民主直接就是從天上掉下來的東西，坐享其成卻不知感恩。

「真的相當無恥」，李忠憲批評，台灣民眾黨跟柯文哲對台灣的破壞，不光只是政治或是行政層面上，而是從威脅國家安全一直到道德敗壞，完全扭曲變形的一個邪惡政治團體。不要說從事政治為眾人服務，根本缺乏基本的人性。

李忠憲痛批，台灣民眾黨的這些政客，展現人性的醜陋，令人難以忍受！只有記住和尊重歷史，我們才能保護民主的未來。不要讓無恥的政客，玷污了我們的過去和共同的未來。

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