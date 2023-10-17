柯文哲戲謔模仿陳菊　學者批對歷史犧牲無恥忘恩、缺乏基本人性

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對此，李忠憲說，台灣的民主不是天上掉下來；在人類歷史的漫長道路上，民主一直是許多國家和文明追求的理想。為了這一目標，無數人犧牲了自己的生命，只為了後來者可以在一個更公平、更開放的制度中生活。
「當我們看到柯文哲這些透過民主選舉獲得權力的人嘲笑或貶低那些為這些自由而奮鬥的先驅時，我們不禁要問：這樣的行為是不是一種對歷史和犧牲的無恥忘恩？」李忠憲說，「我不知道柯文哲這些人到底有什麼毛病？要不是陳菊這些人，台灣怎麼有可能會有民主自由的環境？還有讓你柯文哲可以出來選總統？」
李更表示，之前台北市議員黃瀞瑩跟民眾黨發言人楊寶楨不經意對話的「大菊為重」，也是同樣的情況。這些人不了解台灣民主歷史的發展，道德低落，以為民主直接就是從天上掉下來的東西，坐享其成卻不知感恩。
「真的相當無恥」，李忠憲批評，台灣民眾黨跟柯文哲對台灣的破壞，不光只是政治或是行政層面上，而是從威脅國家安全一直到道德敗壞，完全扭曲變形的一個邪惡政治團體。不要說從事政治為眾人服務，根本缺乏基本的人性。
李忠憲痛批，台灣民眾黨的這些政客，展現人性的醜陋，令人難以忍受！只有記住和尊重歷史，我們才能保護民主的未來。不要讓無恥的政客，玷污了我們的過去和共同的未來。