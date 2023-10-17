女大生修機車暫離！修好後「報價變4倍」 同業也傻眼：太扯了啦
近日一名北漂讀書的女大生，因機車發不動求助家裡附近機車行，沒想到老闆現場報價「換電瓶1100元」，她便暫時先離開去買早餐，途中不到10分鐘，就接到車行老闆來電，稱已經將其他零件順便更換，共維修了4400元，最後還得跟身邊友人借錢才夠付，讓她崩潰怒吼：「我真他X的討厭台北」，引起熱議。在台北從事機車修理40多年的曹老闆，在看完整起事件也驚呼：「太扯了啦！這種強制行為不該出現在業界，建議消費者當下報警處理」。
記者張志浩/綜合報導
回顧整起事件，女大生由於機車臨時無法發動，便就近找了車行維修，起初老闆報價換電瓶約1100元，她同意後便先和學姊到附近早餐店吃東西，但10分鐘不到，車行老闆來電表示，機車很多零件壞掉，已經一起修理完成，總共換了5樣，包括電池1100元、火星塞250元、整流器1750元、高壓線圏950元、濾清器350元，報價現翻4倍共4400元。
同樣在台北開業40多年的機車行曹老闆指出，車行師傅這樣的行為其實在業界很少見，因為涉及「強制性」問題，曹老闆強調，客人將機車牽來修理，針對每個項目都做報價是基本動作，發現客人要求以外的其他問題，應先給予建議、提供價格，再問消費者接不接受，「大家都愛錢想賺錢，但要建立在雙方都同意的平衡點，才能保護自己。」
至於本次事件更換的零件價格，曹老闆認為，每家車行對零件、工錢的判定都不同，沒有一定貴或便宜，「所以先報價才會是基本動作」，消費者也可以透過發達的網路查詢市場行情價，「覺得貴就換一家，誰都不能強迫誰」；曹老闆也補充，「雖然不知道當事人機車狀況，但整流器、高壓線圏通常可以用好幾年，用這麼多年消費1000多元，其實也不會太貴，但1750元的整流器確實有點高檔。」
曹老闆提醒，民眾若遇到類似事件，建議還是當下報警，以消費糾紛去處理，老闆本身要學會保護自己，若雙方有互留電話，就應把建議更換的零件和報價讓對方知道；消費者部分，若真的無法信任車行老闆，透過網路或花點時間鑽研一些機車知識，也是保住荷包的好方法，「直接跟老闆說要換什麼、聽報價，再決定要不要，類似情況不只在機車行，其實在很多需要消費的場合都很受用。」