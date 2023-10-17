台積電正式表態放棄龍潭園區擴建案　持續評估其他適合用地

巷仔內／台積電1.4奈米放棄龍潭其實還有備案　國發會也背書

▲針對龍潭園區擴建案，台積電今（17）日正式對外表示，經評估後不考慮進駐，但知情人士表示擴廠建廠本來就會有各種問題，台積電不可能沒有備案。（圖／NOWnews資料照片）
▲針對龍潭園區擴建案，台積電今（17）日正式對外表示，經評估後不考慮進駐，但知情人士表示擴廠建廠本來就會有各種問題，台積電不可能沒有備案。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／特稿

針對龍潭園區擴建案，台積電今（17）日正式對外表示，經評估後不考慮進駐，將持續與管理局合作評估台灣適合半導體建廠的用地。在法說會前，消息一出，引發熱議，因為這攸關台積電2奈米以下的製程研發。不過，其實台積電早就超前部署，針對擴建用地不可能沒有備案，就連國發會也透露還有中科與高雄用地可以選擇，必要時會提供協助，更何況這是政府科學園區規劃的「戰績」，即便短時間內有變數，但台積電先進製程研發的腳步不會停下。

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台積電14日在疫情之後首度舉辦運動會，創辦人張忠謀與夫人張淑芬，在董事長劉德音、總裁魏哲家與其他高層簇擁下進入運動場，張忠謀致詞時表示台積電已經成為地緣政治下的兵家必爭之地，台積電現在不會比前幾年輕鬆，台積電必須展現出最好的，他還說台積電在未來幾年的挑戰會一樣嚴峻，也或許會更嚴峻，還示警或許20年後台灣晶片產業可能失去優勢，想要維持優勢只能不斷努力精進。

正當大家開始反思張忠謀的一席話時，其實前一天13日龍潭科學園區第三期擴建案自救會臉書就po文指出，竹科管理局、台積電及自救會三方代表進行對談，會中，台積電代表明確表示，對於擴建案而引發的龐大社會爭議，台積電深感不安也認同龍潭在地鄉親愛護土地及家園的強烈情懷，因此決定放棄原本在該擴建案內的設廠計畫。

消息一出震驚各界，因為台積電原先規劃在龍潭園區三期打造2奈米以下、1.4奈米製程晶圓廠，如今計畫有變，大家擔心台積電先進製程的研發發展進度，因為競爭激烈，只要一個不小心很有可能就被南韓三星跟英特爾超車。

運動會當天，台積電並未針對龍潭擴建案有所回應，但從董事長劉德音的致詞似乎可以聽出端倪，他在台上表示公司面對許多逆風下，仍然有許多重要進展，像是3奈米已經進入大量生產，2奈米也依照進度順利發展，並預計於新竹及高雄的2個廠區生產，神情老神在在。

而擴建案的消息一出，身兼台積電董事的國發會主委龔明鑫16日面對立委質詢表示，台積電放棄龍潭廠區的擴建案議案並未提到董事會，但他也透露，台積電通常會超前部署，如果爭議可以解決最好，如果不行，台中中科問題已經解決，另外還有高雄也可以，因為高雄目前只用到一部分土地，要擴廠沒問題。等於幫台積電背書，中科、高雄都有擴廠的機會，且政府一定會給予協助。

台積電在政府代表發言過後，今日也正式對外表示，台積電是科學園區土地的企業租戶，園區規劃為政府權責，公司尊重居民及主管機關，無法進一步評論土地徵收一事。但經評估後，在現階段條件下不再考慮進駐龍潭園區三期。為維持過去擴廠步調，台積電將持續與管理局合作評估台灣適合半導體建廠的用地。

其實，龍潭園區擴建案不是只有台積電一個廠家，只是因為頂著「護國神山」而站在風口浪尖上，而不僅龍潭園區遭到居民陳情抗議，過去新竹寶山擴建案，也有民眾反對。當時占地4000坪、擁有178年歷史的鄭家墓園家族人士不滿竹科管理局要他們自行拆遷，後來經過3年時間協調，管理局提高補償金並就近安置等配套措施，才讓徵地風波告一段落。

知情人士指出，台積電在建廠這部分，維持過去一貫態度，「如果當地不支持就不建」，並指出企業在建廠擴廠時本來就會遇到許多大大小小的問題，台積電高層絕對不可能沒有備案，況且擴建案確實不是台積電主導，而是政府規劃與科學園區的權責，台積電無可置喙。

不過如今連國發會都跳出來背書，還有中科、高雄的地可用，必要時政府會提供協助，大家可以暫時鬆口氣，台積電股價也依舊走堅，今日午盤漲5元，來到550元，漲幅0.9%。不過，預料周四法說會上，2奈米以下的新世代製程到底改落腳何處依舊會成為法人關注焦點。

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