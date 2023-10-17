猛批亞矽創千萬標案及台積電不來桃園　桃民進黨團：藍能你不能！

我是廣告 請繼續往下閱讀
黨團指出，無論藍綠議員皆關心台積電在桃園龍潭設廠生變一案，就在今天稍早，台積電也正式宣佈確定不來龍潭。中國國民黨議員卻批評台積電設廠是選舉操作，然而從桃園市副市長王明鉅親口回答的確有召開專案會議協調設廠事宜，難不成桃園市政府公然說謊，還是打假球？此外不只桃園，包含同為國民黨執政的雲林縣張麗善縣長，早在2021年就曾歡迎台積電設廠，甚至表達水電、土地都已經成熟，並且符合公司需求。
黨團表示，對比張善政市府，不僅浪費前桃園市長鄭文燦打下的優良設廠基礎，也錯失桃園產業轉型重要機會，國民黨民代及張市府無心市政只懂選舉，忽視全球科技供應鏈轉型的關鍵時刻，一年不到讓原本佔有領先優勢的桃園錯失先機。黨團痛批，張善政市長選前稱自己是唯一能把科技大廠引進桃園的人，選後卻是唯一把台積電趕走的人，令人痛心。
黨團表示，張善政於10月11日市長施政報告時，咆哮回嗆「亞洲矽谷創新研發中心是錢坑」。但在怒吼當天，航空城公司默默上網開標高達1600萬元的案件，標案名稱竟是「亞矽創研中心暨周邊土地開發定位及招商委託專業服務案」，一邊取消亞矽創，一邊上網高達1600萬標案只做研究案，不知居心何在？
黨團強烈呼籲，張善政市府團隊勿再擦脂抹粉，美化張善政為科技市長，張不僅沒有協調能力或延續鄭文燦招商成績，甚至浪費公帑進行勞民傷財的研究，不曉得桃園市產業轉型還要幾份1600萬元的報告，才能讓市府團隊徹底醒悟。最後奉勸張善政市府團隊回頭是岸，該執行、該延續政策就全力執行，勿再耽誤桃園城市發展的腳步。