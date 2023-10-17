▲到加油站幫愛車加油時　頭暈、食慾不振要檢視身體狀況

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揮發性有機化合物，容易導致發炎反應根據研究指出，揮發性有機化合物只要超過每立方公尺25毫克，就會造成呼吸道的發炎反應，它會快速穿過人體的鼻黏膜或肺部，進入血液循環內，如果瞬間吸入高濃度的有機溶劑，就容易造成頭暈、休克甚至死亡。
由於有機溶劑在常溫下容易揮發為蒸氣，進而瀰漫並擴散到場所內的空氣之中，尤其是在悶熱的夏天，因為空氣凝結，更容易覺得氣味濃厚，久久無法消散。這是因為油氣與所在地的溫濕度都有關係，當環境改變時，揮發性也會跟著改變，而溫度愈高，就愈容易達到沸點，因此在夏天，對油氣的防護度要更高，更要小心。
至於加油站員工必須長期暴露在低濃度的油氣當中，若超過身體可忍受的劑量時，就可能產生慢性中毒的症狀，例如頭痛、頭暈、貧血、食慾不振及肝臟傷害等危害，更需正視並定期監測身體的健康狀況。
以下5大保護要點，供加油站內員工及經常出入加油站的民眾參考：1、當加油車來添加油槽時，除非必要，應盡量遠離油槽，並遵照規則小心操作。
2、加油時，加油加到油槍跳起來即可，不應過度添加，這會讓油氣回收度降低，更容易漏出。
3、工作時間較長的員工，必要時最好攜帶口罩及手套，以避免直接接觸油氣。
4、不可在加油區域內抽菸或把玩手機，以防爆炸的危害。
5、對於不熟悉的洗車機械，須經專業人員指導操作，如機械突然故障，要確定機械關閉電源停止運轉後，再進入查看。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59553
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