藍委爆2款快篩無法驗病毒 薛瑞元：回收換新、已使用部分不付款
國民黨立委王鴻薇今（17）日上午召開記者會，揭露衛福部去（2022）年因應疫情再起，向2家業者EUA緊急採購約530萬劑韓國家用快篩試劑「GenBody」，卻被食藥署監測發現根本無法有效偵測病毒。對此，衛福部長薛瑞元今（17）日表示，凡是效力有問題的快篩都會回收換新，已使用的部分則不會付款。。
記者呂炯昌／台北報導
王鴻薇指出，衛福部中央疫情指揮中心花費4.7億，向嘉碩生醫採購並交付約502萬5000劑韓國GenBody快篩試劑，森昌簽約30萬劑，被衛福部食藥署新冠肺炎快篩試劑年度品質監測發現，根本無法有效偵測病毒，當衛福部要求廠商退款時，居然疑似因為害怕廠商發布重大訊息，會讓黑心快篩流入市面曝光，居然打算同意換貨及交付尾款，她痛批衛福部被廠商吃得死死，事涉國人健康卻一點擔當都沒有。
行政院長陳建仁今日繼續赴立院施政報告，並備詢。薛瑞元中午受訪表示，有兩家公司產品，森昌公司部分，因這30萬劑被驗出效力有問題，所以衛福部應該不會付款；佳碩的部分是它已經交貨，一共是502萬劑，這部分是已經交貨，交貨之後的話，也會被查出來說效力是有問題的，但是有一些是因為已經用掉了，用掉的話就沒有辦法處理了，所以這個部分大概也不會付款。
薛瑞元指出，回收部分廠商將會換貨，新的這批檢驗合格後，將依照合約付款，但因算延遲交貨，這部分還是須扣違約金。
媒體問是否會究責？薛瑞元表示，會依照合約處理。不過，他也強調「不能說EUA有問題」，因為當初在審查曾進行檢測，但可能是去年疫情嚴峻、情況緊急，所以在邊境檢測時沒有抽驗到，之後才查出。