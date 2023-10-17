北市敬老卡擴大國道客運使用　社會局11月邀業者研議

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林延鳳說，針對針對敬老卡開放國道客運的議題，早在上屆議會，就有國民黨籍議員針對「敬老卡用於國道客運路線」質詢，柯市府社會局稱「國道客運」沒有意願，但實情是社會局是用公文要求國道客運業者「七天內回覆」，還稱「逾期未回覆視同無意願」。
她痛批社會局僅發公文草草了事，敷衍議會監督，且把業者們當「細漢」的態度，難怪28家業者中有24家未回覆，卻被蔣市府社會局反拿來作為宣稱「大多數業者沒有意願」之依據，簡直是延續柯時期的取巧心態；而事實上，統聯、三重、國光、大都會等四家有意願業者均願意研議，但希望是由社會局支應設備與程式修改費用，就被社會局當作少數意見忽視。
另外，敬老卡點數「跨月累計」的議員提案，今年在5月3日二讀通過，林延鳳說，社會局卻到現在仍用各種藉口推諉塞責「不想做」，反觀蔣萬安推動的「好孕2U專車」並沒有對孕婦實施相關月額度限制，她不解，老人家與孕婦都需要被尊重與照顧，蔣萬安在相關補助政策上，卻明顯有兩套標準。
對此，社會局長姚淑文表示，敬老卡開放使用國道客運，最快下個月就會邀集業者開會，時間上會盡快，也會就包括刷卡點位、是否先從基北北桃為範圍先試行、設置費用由誰支出等內容討論，也會廣納各方意見。
至於敬老卡跨月累計，姚淑文說，目前480點數使用完畢的長者約僅6%，北市54萬長者中，約只2、3萬人用完，比例不高，若再花5千萬建置費，是否符合效益？還是希望回到敬老卡法定預算精神，多希望長者能多使用在交通和場館上使用。