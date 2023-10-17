Fly By Midnight挑戰CP查理破億神曲爆紅！明年1月空降台灣開唱

美國男團「Fly By Midnight」成軍於紐約，深耕於洛杉磯，長相與才華兼具的他們即將飛行至亞洲限定城市開唱！他們在YouTube邊開車兜風挑戰CP查理（Charlie Puth）及席琳娜（Selena Gomez）破億冠軍曲〈We Don't Talk Anymore〉火速爆紅全球，從網路實力翻唱崛起而踏入樂壇，到出道後快速累積破億點擊天量，驚喜宣布將帶著新巡迴「Fly By Midnight presents the "Anemoia 24" Tour」在2024年1月17日降落於台北Legacy感動開唱，拓元售票系統10月27日早上11點正式開賣。
我是廣告 請繼續往下閱讀
2015年於紐約成軍，由臉蛋都會帥氣且身材挺拔結實的Justin Bryte及Slavo兩位好友組成的「Fly By Midnight」，起初兩人因熱愛寫歌創作相遇而認識，直到Justin某天提出組團意願於是兩人就此踏上了這條精彩的音樂飛行之旅，生涯共發行6張專輯，在YouTube快速累積了近40萬人訂閱、Spotify每個月高達200萬人洗腦收聽。
其中YouTube上一支邊開車邊實力翻唱由CP查理（Charlie Puth）及席琳娜（Selena Gomez）對唱的破億金曲〈We Don't Talk Anymore〉MV，瞬間爆紅社群網路，隨後以翻唱專輯《Cover Charge》初登場，大膽挑戰像是威肯（The Weeknd）的〈I Feel It Coming》〉、德瑞克（Drake）的〈Hotline Bling〉、凱文哈里斯（Calvin Harris）與蕾哈娜（Rihanna）的〈This Is What You Came For〉、共和世代（OneRepublic）的〈Wherever I Go〉。