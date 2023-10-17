▲不只腫塊！專家揭露五種容易被忽視的早期乳癌警訊：乳頭凹陷、皮膚變厚都要注意

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其他容易被忽視的早期警訊根據俄亥俄州立大學綜合癌症中心（OSUCCC – James）的一項消費者調查，93%的美國成年人能識別乳房腫塊為乳癌的一個警訊，但不到一半的人能識別其他的警訊。乳癌醫學腫瘤專家和俄亥俄州立大學綜合癌症中心乳癌康復服務主任Dr. Ashley Pariser指出，其他容易被忽視的早期警訊包括乳頭凹陷、乳房皮膚凹陷、乳房部分失去知覺、皮膚變厚和乳頭分泌物。
調查結果：公眾對乳癌的認知不足該調查顯示，只有31%的受訪者識別乳頭凹陷為乳癌的一個警訊，而39%識別皮膚凹陷，41%知道失去知覺，45%識別皮膚變厚，和51%知道分泌物。
早期發現的重要性Dr. Otis Brawley，約翰霍普金斯大學腫瘤學和流行病學的Bloomberg傑出教授，強調早期發現的重要性。他表示，唯有早期發現的乳癌才有可能被治癒。專家建議，人們應該更加了解自己的身體，並在發現任何不正常的變化時，及時尋求醫生的幫助。特別是對於男性，他們也應該對乳癌保持警覺，因為約1%的乳癌發生在男性身上。
報導參考：A lump isn’t the only sign of breast cancer. Here are 5 other clues
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