搭火車通勤走錯路！數百名歐洲議員意外被送往迪士尼樂園
歐洲議會（European Parliament）的議員與工作人員們在週一（16日）通勤期間迎來一場「奇幻冒險」，本該從比利時布魯塞爾前往歐洲議會總部法國斯特拉斯堡開會的數百名成員們，因為火車訊號錯誤走錯軌道，意外將他們載往巴黎迪士尼樂園所在的馬恩河谷站，不僅網友紛紛調侃他們要開「米奇議會」（Mickey Mouse parliament），就連議會成員也笑稱他們是「迪士尼團隊」。
國際中心楊智傑／綜合報導
歐洲議會是歐盟的立法單位，由於沒有從布魯塞爾直達斯特拉斯堡的火車，所以歐洲議會每個月都會專門為議員和歐盟官員提供一趟專門的列車，也導致他們經常被虧是「移動馬戲團」；16日當天，歐洲議會議員（MEP）們原本搭乘的專車預計前往斯特拉斯堡，但途中因信號故障，列車轉錯線駛往巴黎迪士尼樂園所在的馬恩河谷（Marne-la-Vallée）站，法國國家鐵路公司（SNCF）也坦承犯錯，並稱列車在發現錯誤後已駛回目的地。
這起意外的通勤在社群媒體上掀起大批關注，有網友聯想到柴契爾夫人曾嘲諷歐洲議會，形容他們在歐盟宛如「吉祥物」非常可愛但毫無用處的外號「米老鼠議會」；荷蘭的歐洲議會議員拉斐拉（Samira Rafaela）也在X上貼了一張在列車內喝檸檬水的自拍照片，並留言自嘲「迪士尼團隊」。
不過，這群議員並沒有迎來童話般的結局，議員們最後等了45分鐘後，重新通勤啟程去斯特拉斯堡「上班」，並沒有在樂園遊覽；這起事件也導致人們開始考慮將歐洲議會總部設在布魯塞爾以外的必要性。